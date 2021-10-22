Армянские террористы превзошли "ИГ"

Сирийская Пальмира, основанная в 1500 году до нашей эры, сумела выстоять 3500 лет, окончательно пострадав только от рук "ИГ". Армянские же вандалы всего лишь за 30 лет так разрушили азербайджанские города, что по сравнению с ними меркнут даже самые кровожадные завоеватели прошлого. Так чем же террористы из АСАЛА и "Дашнакцутюн" отличаются от террористов из "ИГ"?

Как передает Day.Az, об этом говорится в очередном разоблачительном видеоролике YouTube-канала VMedia.

Примечательно и то, что в отличие от тех же террористов из "ИГ" армянские оккупанты осквернили даже кладбища, где выкапывали могилы. То есть, по сути, они воевали с мертвыми.

Общим между "ИГ" и террористами в Карабахе является именно политика намеренного уничтожения культурного наследия. И храмы в Пальмире, и театры в Агдаме, и статуя Будды в Бамиане, и мавзолей Вагифа уничтожали намеренно, без какой-бы то ни было военной необходимости, исходя из собственных идеологических представлений.

Террористы из "ИГ" не желали видеть на подконтрольной их территории ничего, что не вписывалось бы в их представление о всемирном халифате. А армянские террористы уничтожали всё, что хоть как-то напоминало о принадлежности Карабаха Азербайджану. Театры, музеи, картинные галереи и библиотеки, которые несли в массу азербайджанскую культуру, школы где учились дети, мечети, где молились люди и дома, где семьи говорили на азербайджанском.

Так в чем же причина такого молчания? В двойных стандартах, в исламофобии? Ведь чем дольше длится это молчание, тем больше возникает неприятных догадок. Ведь данное молчание можно интерпретировать как поощрение вандализма. Однако ЮНЕСКО и мировую общественность все это, похоже, не беспокоит.

Также это не беспокоит российских деятелей культуры, среди которых хотелось бы особенно подчеркнуть имена дирижера Владимира Спивакова, музыканта Владимира Гребенщикова, режиссера Александра Сакурова, писателя Захара Прилепина. Именно они выступили с эмоциональным воззванием к ЮНЕСКО, в котором выразили глубокую обеспокоенность судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха. Это воззвание было широко растиражировано ведущими российскими СМИ.

Подчеркиваем - никаких фактов намеренного разрушения памятников с азербайджанской стороны не существовало и не существует.

Представляем вашему вниманию полный видеоролик: