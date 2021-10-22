Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета парламента Австрии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своей текущей рабочей поездки в Грецию встретилась с председателем Национального совета парламента Австрийской Республики Вольфгангом Соботкой, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова говорила на встрече о важности встречных визитов глав государств и правительственных лиц, а также подписанных во время визитов документов для углубления отношений между нашими странами и народами. Гафарова отметила заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с Австрией, как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций.

Председатель Милли Меджлиса также коснулась перспектив развития сотрудничества между азербайджанским и австрийским парламентами.

Гафарова сообщила Соботке, что Азербайджан находится накануне первой годовщины замечательной победы, которую он одержал в 44-дневной Отечественной войне, в которой был положен конец тридцатилетней армянской оккупации его земель. Восстановив собственную территориальную целостность, Азербайджан также своими силами обеспечил исполнение долгие годы остававшихся на бумаге четырёх резолюций Совета безопасности ООН. После подписания же 10-го ноября 2020-го года трёхстороннего заявления в регионе возникли новые реалии.

Тот конфликт отныне сдан в архивы истории. Между тем, Азербайджан реализовывает проекты, нацеленные в будущее, и ускоренными темпами восстанавливает и отстраивает свои земли, освобождённые от захватчиков. В июле этого года указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева были определены новые границы экономических регионов Азербайджана и созданы два новых - Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические регионы. С подписания заявления от 10-го ноября уже прошёл почти год; тем не менее, Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, отметила Гафарова.

Председатель Национального совета Федерального собрания Австрийской Республики Вольфганг Соботка указал на значение обмена визитами для дальнейшего развития двусторонних межпарламентских отношений. Он упомянул ведущую роль Азербайджана в реализации крупных международных энергетических и инфраструктурных проектов в регионе и сказал, что наша страна выступает надёжным энергетическим партнёром Европы. Соботка также заявил об обладании обеими сторонами большого потенциала для усиления торговых связей и инвестиционной деятельности.

На встрече обсуждался и ряд других вопросов, вызывающих взаимный интерес.