Азербайджан снова обнулил бонусы мягкой силы Тегерана

Азербайджан продемонстрировал всему миру, что готов достойно и спокойно противостоять любым внешним воздействиям и делает ставку на региональное экономическое сотрудничество, а не на противостояние.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог Самир Мамедов (Москва).

По его мнению, нынешний раунд напряженности в регионе, вызванный неадекватным поведением Тегерана, предсказуемо завершился заявлением иранских официальных лиц, которые признали территориальную целостность Азербайджана и отметили недопустимость посещения Карабахского региона без соответствующего разрешения Баку.

Иран, отметил Мамедов, как крупное региональное государство имеет возможность оказать серьезное влияние на сопредельные государства. Огромные средства и ресурсы Тегеран выделяет на продвижение своей мягкой силы в Азербайджане и в азербайджанской диаспоре за рубежом.

"Сформировалась структурно цельная и организованная сеть, продвигающая интересы Тегерана. Эта мощная сеть работает не только в религиозной среде, но просочилась во все сферы. Однако, несмотря на многолетние колоссальные усилия, Ирану не удается выставить свою идеологическую религиозную модель привлекательной, продвинуть свою мягкую силу в Азербайджане до критического уровня. Наоборот, мы наблюдаем обратную картину. Азербайджан и Турция оказывают внушительное влияние на процессы в Иране. Мягкая сила Азербайджана в Иране несоизмеримо мощнее. Фактор 40 миллионов этнических азербайджанцев Южного Азербайджана как дамоклов меч висит над иранским режимом. Поэтому Иран всегда отступает от любого прямого противостояния с Азербайджаном. Все накопленные бонусы многолетней работы Тегерана в Азербайджане обнуляются небольшими информационными и организационными усилиями. Обнулились они и в этот раз", - подчеркнул наш собеседник.

Политолог отметил, что в свете последней ситуации между Азербайджаном и Ираном интересно было наблюдать за информационной повесткой Армении. Не имея достаточных ресурсов на самостоятельную политическую повестку, в Армении всегда рассчитывают на третью сторону. Надежды армянских реваншистов на Тегеран, который долгое время оказывал Еревану неоценимую экономическую и военно-политическую поддержку, в очередной раз не оправдались, заключил Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева