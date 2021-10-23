Тупейший из армян Саркис Цатурян обвинил россиян в тупости

Тупейший из армян, главный редактор ИА Реалист Саркис Цатурян удивляет своей глупостью даже российских журналистов. Этот агент, насильно всунутый в российскую общественную жизнь армянскими пропагандистами, втесавшимися в российские СМИ, дошел до оскорбления не только россиян, но и руководства страны.

Недавно Президент России Владимир Путин выступил на Международном дискуссионном клубе "Валдай", где заявил, что урегулировать ситуацию на границе в Карабахе без участия России нельзя, потому как карты о границах находятся в российском Генштабе. Как вы догадались, у Цатуряна началась истерика. Он начал обвинять Россию и Путина в предательстве, слабости, потере доверия и авторитета: "Кремль продолжает разменивать армян то на бакинскую нефть, то на союз с турками, который по-прежнему используется для заигрывания с британским правящим классом".

"Кроме утраты доверия и авторитета, Россия (как страна, а не ее правящий класс) ничего полезного для себя не извлекла из этого предательства", - пишет он, фактически намекая, простите, "на глупость российских политиков".

Ну, что сказать...Конечно же, отрок Божий Цатурян некомпетентен как всегда. Он очень хорошо себе поживает в Москве, но при этом постоянно угрожает россиянам возмездием со стороны мирового армянского лобби. Провокационная деятельность Саркиса давно должна была привлечь внимание соответствующих структур, но этого не происходит. И возглавляемый им медиаресурс, находящийся в Москве, продолжает вредить национальным интересам РФ.

Цатуряновское агентство "Реалист", если внимательно изучить публикации этого ресурса, подпитывается западными кураторами, методично бъет по авторитету президента РФ Владимира Путина и целенаправленно осуществляет информационную работу в интересах другого государства - Армении. При этом Цатурян имеет наглость периодически выступать с явными угрозами в адрес России.

Например, до этого, комментируя поражение страны-агрессора Армении во второй Карабахской войне, он предостерег, что "армяне преодолеют все внутренние и внешние предательства и обязательно придут за своим. Мы всегда приходим за своим". Что дашнак Цатурян называет "своим"? Карабах, Краснодар, Абхазию, Крым, Самцхе-Джавахети и т.д.? Все это земли других государств, на которые претендуют неадекватные армянские националисты, сами создавшие миф о "великой Армении" и в нее же маразматически поверившие. Они сами уже забыли, где реальность, а где вымысел.

Россия при мудром президенте Путине не поддержала армянскую агрессию в регионе, в отличие от России при Ельцине, который и Россию то пытался разваливать, как и Горбачев - СССР.

Цатурян, поглощая московские и западные деньги, мало того, что пытается оправдать армян, так еще и стремится свалить вину на Россию! Упрекает Россию, которая подарила армянам единственную в их истории государственность, в неблагодарности и несправедливости. Да, если бы Россия была справедливой, то таким, как Цатурян, Симоньян, Габрелянов и прочим, не предоставила бы право управлять российскими медиаресурсами. В России, в Москве более чем достаточно умных, патриотичных профессионалов, которые сейчас вынуждены находиться под диктатом армянских руководителей. Вот это действительно вредоносно и несправедливо.

Сегодня цатуряны требуют от России признать "статус" вымышленного "арцаха" на территории Азербайджана, а завтра потребуют признать статус армян в Краснодаре, Абхазии и т.д., а там армян уже значительно больше, чем остальных, в том числе коренных этносов.

Может быть, пора положить конец деятельности этого издания и выслать его руководителя в Армению, а не создавать ему благоприятные возможности работать против России, сидя в Москве!