"Россия нас предала"

В последнее время в Армении участились обвинения в предательстве в адрес России, причем, если наблюдать за армянским сегментом соцсетей, сыпятся они регулярно, с интервалом аж в 5 минут. Обвиняют русских в своих бедах и армяне, и их общественные деятели, и политики, и другие персонажи с сомнительной репутацией.

Так, недавно с очередной антироссийской истерией выступил писатель Амирам Григоров, который называет себя "татом" по происхождению. Вероятно, настоящая его фамилия Григорян - у некоторых живущих за рубежом армян есть привычка прятать окончание "ян", чтобы имитировать адаптацию в стране проживания.

"Ни греки, ни сербы, ни армяне сами не справляются. Хронически. Но они - часть Европы. И их особенности, в принципе, черты, близкие друг другу, заложены в европейском менталитете в целом. Но всё-таки понятно, почему магометане смогли захватить земли этих народов когда-то - магометане... сплоченный косяк сельди, и у сербов, греков и армян не было шансов тогда, как я вижу. Всем этим народам нужна поддержка в лице сильного покровителя. Россия прежняя - была, но нынешняя, со своим небескорыстным двурушничеством и культом предательства - не способна к этой роли. Запад не может, пока не сокрушит Россию. Это всё на века", - пишет обиженный непонятно чем Григоров, пытаясь оскорбить другие народы.

Атака армян и их прихвостней на авторитет России началась сразу после Победы Азербайджана в 44-дневной войне и понятно почему. Как армяне слепо верили в то, что азербайджанские земли навсегда останутся под их контролем, так же они теперь верят, что русские их предали и теперь надо с этим что-то делать. Понятное дело, что могучей России они диктовать не могут, но могут, по их мнению, посредством всяких персонажей периодически пытаться внедрить русским мысль, будто они ослабли и потеряли авторитет. Во-первых, Россия никого не предавала, она выступила в качестве гаранта на мир в регионе, в отличие от ОБСЕ, которые 30 лет ничего для Южного Кавказа не сделали. Во-вторых, если обратить внимание данная риторика о слабости продвигается исключительно теми, кто привязан к армянскому лобби. Об этом постоянно ноет в эфирах Соловьева Багдасаров, притворяющийся россиянином, "беспокоющемся о матушке-России", ныл долгое время Габрелянов, который, кстати, исчез из интернет-поля, и многие другие. Сегодня, когда армянским лоббистам стало понятно, что этот тезис не работает и "нужно больше жести", в ход пошел и радикальный никому неизвестный Амирам.

Почему стали обращаться к радикалам? Они пишут без цензуры. Багдасаров ведь не может в открытую сказать все, что у него на уме. Он же "ПАТРИОТ РОССИИ!", как он любит себя называть. А вот Амирам, будучи поэтом, которому не на что существовать, готов за денюжку любой мат в адрес российского руководства написать, параллельно оскорбляя и азербайджанцев, и турков, и мусульман в целом. Причем никто не понимает, что делают бестолковую работу. Россия не стала слабой, выступая за мир. Россия не стала слабой, сотрудничая с Турцией. Россия имеет свои интересы, против которых безуспешно идет и будет идти вся эта шайка армянских лоббистов.

Кстати, говоря о радикалах, интересное совпадение, что сказочные персонажи наподобие Амирама стали появляться именно когда радикально-националистическая и террористическая "Сасна-Црер" начала проводить антипутинские митинги, на которых неделю выкрикивался мат в адрес российского президента, после того, как он на заседании Совета глав государств СНГ сказал, что российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. Очевидно, что появление Григорова является попыткой еще больше увеличить русофобские настроения в Армении. Целей может быть много, в частности, попытка найти новых покровителей на Западе.

Именно поэтому тезис "Россия нас предала" буквально насильно пропихивается в горло армян, часть которых так не считает и готова к миру в регионе. Именно поэтому, с одной стороны, армянские радикалы продвигают эти больные мысли о "враждебности" и "слабости" России, а с другой пытаются помочь Европе надавить на РФ, потому как если это каким-то магическим образом получится, они с пеной изо рта смогут говорить "а мы предупреждали". В частности, проводится попытка пропихнуть США и Францию в формат 3+3 и саботировать его, в то время, как все страны региона выступили в поддержку расширения сотрудничества, предусматривающего интеграцию между государствами. Да, те самые США, которые не любят, когда Россия становится сильнее, и Францию, где огромное количество армян. Обе эти страны, будучи сопредседателями ОБСЕ, ничего не сделали для разрешения карабахского конфликта. Он был им выгоден.

Армянское лобби категорически против формата "3+3, но прямо озвучить это не может, вот и приходится говорить устами всяких Амирамов Григорянов. Одним словом лоббисты, которым нужна слабая и нищая Армения, будут продолжать увеличивать градус русофобии и будут настаивать на активном вовлечении внешних акторов в обсуждение вопросов, связанных с постконфликтным урегулированием, что, с одной стороны, размывает установившийся формат, с другой - прямо противоречит позиции не только Азербайджана, но и России. Учитывая то, как часто в последнее время несет ахинею этот Амирам, повестка дня для радикалов меняться не будет. Да и не хотят они ее менять.

М.Ахмедзаде