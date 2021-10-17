Кукловоды террористов: кто поднимает градус русофобии в Армении? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Это было ожидаемо. В Армении началась настоящая истерика после заявления, которое сделал премьер-министр этой страны Никол Пашинян на заседании Совета глав государств СНГ. "Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией, и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. А Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахчыванской Автономной Республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды" - сказал он.
И понеслось! Армянские СМИ, финансируемые диаспорой, принялись поливать Пашиняна грязью. Они с грустью признавали, что Азербайджан в очередной раз добился своего, но при этом даже не стали утруждать себя поиском ответа на простой вопрос - а возможно ли было иное развитие событий? Сразу скажу, что это было невозможно. Ибо открытие всех коммуникаций было прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года.
Но в том все и дело, что не только нынешнее заявление Пашиняна, но и подписание трехстороннего заявления считается в РА национальным позором. "В преддверии выборов в ОМС власти преподносят очередной подарок своим образованным и конструктивным друзьям, уступая новые высоты стратегического значения в Капане. Фактически гора Пела полностью переходит под контроль Азербайджана, создавая непосредственную угрозу безопасности и для смежных сел", написала в своем Facebook депутат от блока "Армения" Анна Григорян.
Естественно, не могли остаться в стороне от этого шабаша и армянские радикалы и вчерашние террористы. Они, замечу, обвиняют во всем не только Пашиняна, но и Россию. И нет ничего удивительного в том, что сразу после выступления премьер-министра РА, в Ереване состоялся митинг ультра радикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшая террористическая организация "Сасна црер").
Участники акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес государства Россия и в адрес президента РФ Владимира Путина. Замечу, кстати, что такого рода поведение с армянской стороны зафиксировано не впервые. Буквально на днях в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские жители оставили оскорбительную надпись на агитационном билборде с изображением президента России Владимира Путина. Билборд под названием "Навеки вместе" символизирует российско-армянскую дружбу. Вот именно на нем и было написано оскорбление в адрес главы российского государства.
Такие оскорбления, как мы помним, в свое время озвучивали и многие из тех, кто является ныне представителями армянской власти. Они также ходили на митинги в Ереване, держа в руках плакаты, на которых были написаны оскорбления в адрес России и ее президента. Что, кстати, не мешает этим персонажам сейчас летать в Москву в качестве официальных лиц. Напоминаю об этом как с целью продемонстрировать степень лицемерия представителей нынешней армянской власти, так и дабы напомнить о том, сколь сильны русофобские настроения в РА.
Замечу также, что ни при Роберте Кочаряне, ни при Серже Саргсяне, в качестве президентов РА, при всем очевидно негативном к ним отношении, таких открытых проявлений русофобии в этой стране не было. Выводы из всего этого напрашиваются вполне очевидные. Особенно, если вспомнить о том, что происходило в ноябре прошлого года, сразу после подписания трехстороннего заявления.
Тогда Жирайр Сефилян - лидер армянской террористической организации "Сасна Црер", этот уроженец Бейрута, участник гражданской войны в Ливане в составе армянских вооруженных отрядов, командовавший Шушинским батальоном в годы первой карабахской войны, попытался осуществить провокацию. Он заявил об акции, целью которой был срыв мирной, согласно трехстороннему заявлению, передачи Азербайджану Кяльбаджарского района.
Провокации со стороны Армении: Азербайджан вправе провести контртеррористическую операцию - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
За считанные часы до передачи района под контроль Азербайджана группировка "Сасна Црер" призвала организовать массовый автопробег в Кяльбаджар. Автопробег был назначен на утро 14 ноября прошлого года и информация о нем активно распространялась в социальных сетях. В итоге у террористов ничего не получилось. Но пищу для размышлений та попытка дает изрядную. Особенно, если вспомнить о последующих акциях "сасунцев".
Еще в феврале радикальное движение "Сасна црер" провело факельное шествие в центре Еревана. Позже, уже в марте, американский журналист-фрилансер Патрик Ланкастер подготовил репортаж об очередном шествии членов националистической и террористической организации "Сасна Црер" в центре Еревана. Так вот опрошенные журналистом участники акции также считают, что Россия оккупировала Армению и не помогла армянам в карабахской войне. "Нам не нужна такая помощь, это оккупация. Мы хотим Европу, Запад и цивилизацию. Вы представляете, история Армении насчитывает более трех тысяч лет", - заявил тогда один из участников митинга.
Сейчас, как видим, звучат ровно такие же заявления. Не просто анти-российские, а русофобские, содержащие оскорбления в адрес главы российского государства. И происходит это до странности "своевременно", сразу после речей Пашиняна. Как тут не вспомнить о том, что сразу после "бархатной революции" 2018 года большинство членов отряда "Сасна Црер" были освобождены из-под стражи. Более того, эта террористическая организация была переименована во всеармянскую партию с таким же названием. Она приняла участие и в недавних парламентских выборах. Провалилась, но сам факт того, сколь тепличные условия созданы для вчерашних террористов, дает четкое понимание того, кто в реальности управляет ими, поднимая градус русофобии в Армении до омерзительного.
Акпер Гасанов
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре