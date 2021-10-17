Кукловоды террористов: кто поднимает градус русофобии в Армении?

Это было ожидаемо. В Армении началась настоящая истерика после заявления, которое сделал премьер-министр этой страны Никол Пашинян на заседании Совета глав государств СНГ. "Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией, и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. А Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахчыванской Автономной Республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды" - сказал он.

И понеслось! Армянские СМИ, финансируемые диаспорой, принялись поливать Пашиняна грязью. Они с грустью признавали, что Азербайджан в очередной раз добился своего, но при этом даже не стали утруждать себя поиском ответа на простой вопрос - а возможно ли было иное развитие событий? Сразу скажу, что это было невозможно. Ибо открытие всех коммуникаций было прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года.

Но в том все и дело, что не только нынешнее заявление Пашиняна, но и подписание трехстороннего заявления считается в РА национальным позором. "В преддверии выборов в ОМС власти преподносят очередной подарок своим образованным и конструктивным друзьям, уступая новые высоты стратегического значения в Капане. Фактически гора Пела полностью переходит под контроль Азербайджана, создавая непосредственную угрозу безопасности и для смежных сел", написала в своем Facebook депутат от блока "Армения" Анна Григорян.

Естественно, не могли остаться в стороне от этого шабаша и армянские радикалы и вчерашние террористы. Они, замечу, обвиняют во всем не только Пашиняна, но и Россию. И нет ничего удивительного в том, что сразу после выступления премьер-министра РА, в Ереване состоялся митинг ультра радикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшая террористическая организация "Сасна црер").

Участники акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес государства Россия и в адрес президента РФ Владимира Путина. Замечу, кстати, что такого рода поведение с армянской стороны зафиксировано не впервые. Буквально на днях в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские жители оставили оскорбительную надпись на агитационном билборде с изображением президента России Владимира Путина. Билборд под названием "Навеки вместе" символизирует российско-армянскую дружбу. Вот именно на нем и было написано оскорбление в адрес главы российского государства.

Такие оскорбления, как мы помним, в свое время озвучивали и многие из тех, кто является ныне представителями армянской власти. Они также ходили на митинги в Ереване, держа в руках плакаты, на которых были написаны оскорбления в адрес России и ее президента. Что, кстати, не мешает этим персонажам сейчас летать в Москву в качестве официальных лиц. Напоминаю об этом как с целью продемонстрировать степень лицемерия представителей нынешней армянской власти, так и дабы напомнить о том, сколь сильны русофобские настроения в РА.

Замечу также, что ни при Роберте Кочаряне, ни при Серже Саргсяне, в качестве президентов РА, при всем очевидно негативном к ним отношении, таких открытых проявлений русофобии в этой стране не было. Выводы из всего этого напрашиваются вполне очевидные. Особенно, если вспомнить о том, что происходило в ноябре прошлого года, сразу после подписания трехстороннего заявления.

Тогда Жирайр Сефилян - лидер армянской террористической организации "Сасна Црер", этот уроженец Бейрута, участник гражданской войны в Ливане в составе армянских вооруженных отрядов, командовавший Шушинским батальоном в годы первой карабахской войны, попытался осуществить провокацию. Он заявил об акции, целью которой был срыв мирной, согласно трехстороннему заявлению, передачи Азербайджану Кяльбаджарского района.

За считанные часы до передачи района под контроль Азербайджана группировка "Сасна Црер" призвала организовать массовый автопробег в Кяльбаджар. Автопробег был назначен на утро 14 ноября прошлого года и информация о нем активно распространялась в социальных сетях. В итоге у террористов ничего не получилось. Но пищу для размышлений та попытка дает изрядную. Особенно, если вспомнить о последующих акциях "сасунцев".

Еще в феврале радикальное движение "Сасна црер" провело факельное шествие в центре Еревана. Позже, уже в марте, американский журналист-фрилансер Патрик Ланкастер подготовил репортаж об очередном шествии членов националистической и террористической организации "Сасна Црер" в центре Еревана. Так вот опрошенные журналистом участники акции также считают, что Россия оккупировала Армению и не помогла армянам в карабахской войне. "Нам не нужна такая помощь, это оккупация. Мы хотим Европу, Запад и цивилизацию. Вы представляете, история Армении насчитывает более трех тысяч лет", - заявил тогда один из участников митинга.

Сейчас, как видим, звучат ровно такие же заявления. Не просто анти-российские, а русофобские, содержащие оскорбления в адрес главы российского государства. И происходит это до странности "своевременно", сразу после речей Пашиняна. Как тут не вспомнить о том, что сразу после "бархатной революции" 2018 года большинство членов отряда "Сасна Црер" были освобождены из-под стражи. Более того, эта террористическая организация была переименована во всеармянскую партию с таким же названием. Она приняла участие и в недавних парламентских выборах. Провалилась, но сам факт того, сколь тепличные условия созданы для вчерашних террористов, дает четкое понимание того, кто в реальности управляет ими, поднимая градус русофобии в Армении до омерзительного.

Акпер Гасанов