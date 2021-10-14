Провокации со стороны Армении: Азербайджан вправе провести контртеррористическую операцию

Эту новость уже опубликовали все отечественные СМИ. Незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев совершили новый террористический акт. Говоря конкретнее, 14 октября около 18:15, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Гамзаев Аскер Афган Бахрам оглу.

Сразу замечу, что это уже второй теракт с армянской стороны за последние дни. Ранее, 13 октября, в районе 14:00, незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли автомобильную колонну с не военными грузами, направлявшуюся из Суговушана в Кельбаджар. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Гозлукерпю.

К счастью, погибших и раненых не было. Для расследования данного инцидента Минобороны сразу же направило обращение в командование российских миротворческих сил, временно дислоцированных в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана, и в совместный российско-турецкий центр мониторинга. И российская сторона, буквально только что, признала факт обстрела.

Признать-то она признала, но кому от этого легче?! Особенно, в свете выстрела армянского снайпера из зоны ответственности, а точнее безответственности, российских миротворцев. Никакие заявления и соболезнования не вернут родным и близким погибшего Аскера Гамзаева. Погибшего по той причине, что российская сторона , мягко говоря халатно относится к соблюдению четвертого пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Напомню, что в нем четко говорится: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Армянские вооруженные силы, как видим, из зоны дислокации российских миротворцев, не выведены. Это подтверждают периодические выстрелы с их стороны. Это же подтверждают и трагические события двух последних дней.

Азербайджан, видя неспособность российской стороны обеспечивать взятые на себя обязательства, вправе сам заняться зачисткой от террористов на собственной территории. Сил у нас для этого хватит. И российская сторона не имеет никакого права препятствовать осуществлению контртеррористической операции. Раньше нужно было действовать, добившись устранения очага напряженности в виде вооруженных армянских боевиков. Почти год у них для этого был!

Которые, конечно же, активизировались вовсе не случайно. Как только дело дошло до момента, когда от официального Еревана требуется подтвердить свое намерение установить долгосрочный мир в регионе, начав все с процесса делимитации и демаркации границ, как сразу начались провокации со стороны армянских террористов. Данная хронология обнуляет все утверждения официального Еревана о том, что он не контролирует карабахских сепаратистов.

Есть вопросы, по которым армянская оппозиция и власть выступают с одинаковых позиций с карабахскими сепаратистами. Собственно, так было всегда. Достаточно вспомнить речи того же премьер -министра РА Никола Пашиняна про "Карабах - это Армения и точка", а также его пьяные танцы в Шуше. Вспомним и угрозы , ныне находящегося под следствием экс-министра обороны РА Давида Тонояна о том, что "новая война- новые захваченные территории Азербайджана".

Лишь по причине военного фиаско, разгромного поражения Армении в 44-дневной войне, официальный Ереван был вынужден подписать капитуляцию. Но, как видим, выполнять все, что прописано в трехстороннем заявлении, а тем более делать реальные шаги к миру, там не собираются. Пашинян и его команда, как сообщали СМИ РА, очень опасаются терактов в их отношении.Плюс, они крайне зависимы от общественного мнения, которое очень переменчиво.

Отсюда все эти речи Пашиняна и его команды безликих посредственностей о том, что "карабахский конфликт еще не урегулирован" и "вопрос статуса для Нагорного Карабаха еще не решен". Все это звенья той же цепи, что и последние теракты из зоны ответственности российских миротворцев. Которые, замечу, с большим одобрением встречены в армянских СМИ.

Они просто кишат статьями, общий смысл которых сводится к тому, что нельзя заключать мир с Азербайджаном и нужно готовиться к новой войне, сейчас перейдя к тактике терактов, сродни тем, что имели место два последних дня. Попутно, с подачи третьих сил, армянская сторона , через не разоруженных террористов, пытается выставить в плохом свете российских миротворцев. И тут уже россияне должны отрезвить свой форпост. Иначе это придется делать нам.

Акпер Гасанов