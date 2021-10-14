В результате армянского теракта азербайджанский военнослужащий стал шехидом

Незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, в очередной раз совершили террористический акт.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, 14 октября около 18:15 в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами, погиб военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким шехида и желает упокоения его души!

Для расследования данного террористического акта был направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Совершение этого террористического акта незаконными армянскими военными отрядами, поддерживаемыми Арменией, во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации в Минске является целенаправленной провокацией. Это в то же время является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления и подрыву деятельности российских миротворцев.

Решительные шаги по нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших этот террористический акт в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и обеспечению их привлечения к ответственности перед законом будут продолжены и впредь.