Тот, кто придумал для пропаганды несуществующей в природе армяно-российской дружбы лозунг "Навеки вместе" наверняка думал, что попал в яблочко. Но на самом деле он промахнулся. С точки зрения логики, конечно, все правильно - Армения была создана Россией и никуда ей от нее не деться. Но надо знать, с кем имеешь дело, рассчитывая пробудить у армянства чувство благодарности.

В соцсетях появилось фото, являющееся очередным доказательством полной атрофии этого чувства у армянских националистов. На фотографии можно увидеть баннер с изображением президента России и лозунгом "Навеки вместе", выставленный, как утверждается, в зоне ответственности российских миротворцев, по-видимому, в период недавно прошедших в РФ выборов. Такие же баннеры были выставлены на улицах Гюмри и вызвали русофобскую истерику населения, посчитавшего баннеры оскорблением армянского народа в канун 30-летия его мнимой независимости.

Мы уже писали о том, как в Армении обошлись с изображением ВВП - облили краской. В зоне временного размещения российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана с аналогичным баннером поступили еще хуже - "украсили" непотребным выражением.

Не будем сейчас говорить о том, как подобный провокационный баннер вообще появился на территории суверенного государства Азербайджан. Это разговор отдельный. Сейчас поговорим все о той же махровой неблагодарности и русофобии, присутствующих в армянских общинах, независимо от того, где они обитают - в Армении, в Карабахе или даже в самой России.

Большая ошибка считать, что армяне, проживающие на территории ответственности МС РФ, боготворят российских военных и Москву. Совсем даже нет. Армянские соцсети полны хамских выпадов, недовольства, ворчания, безумных историй с миротворцами в главой роли и тому подобного. Армяне как всегда ожидают чего-то невозможного, а когда оно не происходит, начинают пакостить. Общество, которое можно научить так ненавидеть, как это умеет общество армянское, очень трудно научить кого-то любить и уважать. Не многие народы могут похвастать таким талантом к ненависти, упорной, передающейся из поколения в поколение уже на генном уровне. Поэтому российская сторона напрасно выделывает коленца перед армянами что в Армении, что в Карабахе - это не поможет. Единственное средство от русофобии армянства это потакание армянским капризам и претензиям. Ну, как это было в начале 90-х, когда Армения чужими руками заполучила азербайджанские земли. Правда, наши соседи почти сразу забыли о том, кому обязаны, и все эти годы с удовольствием маршировали с транспарантами и плакатами антироссийского содержания. А после 44-дневной войны антироссийские настроения в армянском обществе разрослись до неимоверных размеров.

Если до Никола Пашиняна русофобия в Армении как-то маскировалась, то после апрельского переворота 2018 года ей был дан зеленый свет. Достаточно напомнить, что два года назад на пост губернатора одной из областей страны был назначен человек, публично растоптавший флаг России во время одной из акций прежних лет. Давид Геворгян, участвовавший в акции протеста у посольства России, растоптал брошенный на землю российский флаг, а после прихода к власти Пашиняна получил за это высокую должность. Охваченный русофобским угаром Геворгян тогда пытался сжечь российский триколор, но помешала полиция.

Всю силу армянской нелюбви довелось почувствовать на себе российским гражданам, застрявшим в Армении из-за пандемии и пытавшимся в апреле 2020 года протестовать против закрытия границ. Оставшиеся без средств к существованию россияне, дабы привлечь внимание к своей проблеме, устроили автомобильный флешмоб с флагами России. Акция вызвала, как писали сами же армянские СМИ, всплеск резкого негодования. В армянских соцсетях забурлило антироссийское море, звучали предложения отобрать "эту тряпку" и сжечь. Мол, нечего флагам России делать на улицах Еревана. Флешмоб обездоленных россиян называли гей-парадом, наглостью и требовали наказания для участников акции.

Если брать ситуацию в целом, то можно напомнить многочисленные фото и видеокадры антироссийских шабашей в Армении, народные шествия с плакатами, оскорбляющими президента России и Российское государство, вдохновленные лица армянской молодежи, выкрикивающей "Россия - оккупант". И так далее. Какое уж там "Навеки вместе"...

Так что "роспись" в Карабахе баннера с портретом Путина - это очередной громкий стук ногой в двери так называемой российско-армянской дружбы. Которой нет и никогда не было.

Зульфугар Ибрагимов