В Армении осквернили баннер с изображением Владимира Путина

Вандализм - одно из любимых национальных "хобби" в Армении, в числе которых также можно указать мифотворчество и фальсификации с целью присвоения чужого, фашизм и терроризм.

И международное сообщество не раз становилось тому свидетелем. Посетившие освобожденные от оккупации азербайджанские территории зарубежные журналисты приходят в ужас, став свидетелями массовых разрушений и грабежей, разрушения культурных памятников и домов, разграбленных кладбищ. Чего стоит один только Агдам, который когда-то был одним из самых красивых городов Азербайджана, а теперь стараниями армянских вандалов стал известен как "Хиросима Кавказа".

Что примечательно, армянский вандализм не обусловлен лишь непонятной врожденной ненавистью и нетерпимостью к азербайджанцам и туркам. В Армении акты вандализма совершаются даже по отношению к своим, казалось бы, союзникам. Так, пару лет назад в Ереване был облит красной краской памятник российскому поэту и послу Александру Грибоедову. Очередной же жертвой армянского вандализма стал баннер с изображением президента России Владимира Путина:

Данное фото, на котором запечатлено, что баннер облит красной краской, было опубликовано армянскими телеграм-каналами. Напомним, что в Армении пару дней назад коммунистическая партия активно начала развешивать дорожные банеры с портретом Путина и лозунгом "Навеки" вместе", что в армянском обществе было встречено крайне неоднозначно. Кто-то был озадачен, как связаны Путин и коммунизм, кто-то - был возмущен вывешиванием баннеров с изображением президента иностранного государства и "созданием культа Путина", а кто-то откровенно разгневан, назвав Россию в лице Путина предательницей, и предложив сжечь баннеры с его изображением.

В итоге сжечь душка не хватило, ограничились обливанием краской. Если опустить аморальность и глупость данного поступка армянских националистов, то сама вся эта ситуация с баннерами президента России наталкивает на следующий вывод. В Армении общество разделилось на два противоречивых лагеря. Одни понимают, что без помощи России Армения ничего из себя не представляет, и без ее поддержки само существование армянского государства окажется под большим вопросом. Так как современная Армения за все годы своей независимости ничего не добилась, не иммет никакого политического веса на международной арене и не в состоянии даже контролировать собственные государственные границы. Армяно-турецкая, армяно-иранская, а теперь и армяно-азербайджанская граница контролируется российскими пограничниками, что является полной утратой суверенитета и атрибутов независимости. Отсюда - подобное лизоблюдство в виде развешивания баннеров, что по сути является признанием в несамостоятелности.

С другой стороны, несмотря на множество преференций, которые Армения получает от России, несмотря на, что российская база в Гюмри и российские пограничники обеспечивают безопасность соседней страны, в армянском обществе сформировался и лагерь ярых русофобов, которые активно культивируют ненависть к союзнику. В СМИ и социальных сетях можно в избытке найти заявления армян, что Россия - вовсе не настоящий союзник, она не пришла на помощь Армении в трудную минуту, более того - способствовала победе Азербайджана. Антироссийские призывы звучат не только в соцсетях и на телеграм-каналах, но и на уровне бывших и действующих политических деятелей.

Так, неделю назад знатный русофоб, экс-премьер Армении Арам Саргсян заявил, что экс-генпрокурор Агван Овсепян должен дать показания на Роберта Кочаряна, а тот, в свою очередь, на Владимира Путина. Среди армянских радикалов, которые открыто призывают уйти от России, можно выделить вчерашнего военного преступника, активно участвовавшего в оккупации азербайджанских территорий, а ныне лидера армянской оппозиционной партии "Сасна Црер", которая раньше была фактически террористической организацией, Жирайра Сефиляна. Он не раз заявлял, что "Россия никогда не была союзником или другом Армении" и предлагал заменить российский военный контингент в Армении американским.

На радикальных армянских телеграм-каналах можно часто встретить посты следующего содержания: "Русофилам зашла новая порция кэша. Сейчас пытаются его отработать. Пытаются донести до армян, что Расия брат, а Путин защитник. Похоже, по ту сторону баррикад конкретно припекло, если в ход пошли объяснения на пальцах. Но снова разочаровать прийдется вас. Бабки эти смыты снова впустую. Армяне прекрасно поняли, что из себя представляет орда и как она ценит своих союзников", "Если бы Россия была другом, то предоставила, как минимум разведданные Армении о том, что будет война. Об этом говорил Бабаян ещё сразу после войны. Если бы Россия была другом, то дала возможность купить вооружения, которым можно было давать отпор азерам, и не отключала бы ПВО. В этом вся суть орды. Они хотят, чтобы ты был им верным, но в тоже время относятся к тебе, как к вещи". Последнее предложение от гражданина страны, которая на протяжении истории всегда была лишь потребителем и паразитом, звучит особенно забавно.

Градус русофобии в Армении вырос настолько, что на это уже указывают даже армянские прихвостни из числа российских "политэкспертов" (например, такие, как Сатановский, Карнаухов), которые раньше пели дифирамбы друзьям-армянам.

Одним словом, Армения - в своем репертуаре. В не имеющей никаких ресурсов для проведения самостоятельной политики и вечно нуждающейся в опеке стране, с одной стороны, лебезят и пресмыкаются перед Россией, а с другой - не могут удержаться от своих нездоровых вандалистских пристрастий и всаживают союзнику нож в спину, поливая его грязью и призывая присоединиться к его противникам на политическом поле.

Талех Агавердиев