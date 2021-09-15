Как прозревший армянофил Карнаухов бывших "друзей" проучил

Еще совсем недавно, после окончания 44-дневной войны в Армении чуть ли не молились на Россию, благодаря которой было остановлено истребление бездарной армянской армии, не желавшей добровольно покидать суверенную территорию Азербайджана. Политические и общественные деятели соседней страны пели дифирамбы своему стратегическому союзнику, заявляли о дальнейшем глубоком развитии отношений с ним, клялись в том, что отныне в Армении не будет места антироссийским настроениям. Рядовые жители, пользователи армянского сегмента соцсетей также не скупились на похвалу в адрес русских миротворцев.

Однако прошло совсем немного времени, и маски вновь были сброшены. В поисках виновных в поражении в войне и тяжелом положении Армении крайней снова сделали Россию. Видите ли, союзник не вмешался, когда Азербайджан освобождал от оккупации свои земли в рамках признанных на международном уровне границ. Потерпев фиаско в своем стремлении втянуть Россию в войну, армянская сторона, однако, не оставила свои потуги, попытавшись сделать это спустя несколько месяцев, заявив, что "азербайджанские военные вторглись на территорию Армении", и уж теперь-то точно ОДКБ (а конкретно - Россия) должа вмешаться. Но и на этот раз грязным планам агрессора не суждено было сбыться, ибо все действия со стороны Азербайджана осуществлялись в рамках междунарожного права и своих границ.

Потерпев очередное поражение на политическом поле, в Армении снова начали разгонять антироссийские настроения среди общества посредством медиа-ресурсов и телеграм-каналов. Армянская пропагандистская машина не упускает случая, чтобы лишний раз облить грязью союзника, обвинить Россию во всех своих бедах, регулярно совершает нападки на российских чиновников, политологов, которые "осмеливаются" сказать что-то не в пользу Армении.

Уровень русофобии в Армении достиг такой степени, что уже даже подпевалы армянского агитпропа из числа российских "экспертов", начали прозревать и осаживать армян в их антироссийских призывах. Одним из таких прозревших стал Сергей Карнаухов, именующий себя политологом и записавшийся ранее в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов, который на днях неожиданно признал, что среди армян на самом деле царят антироссийские настроения, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским.

Сделанная им накануне еще одна публикация на своем телеграм-канале вызвала волну гнева среди его армянских подписчиков. За эту очередную публикацию ему сразу же прилетело от армянских подписчиков канала, которые обвинили его в предвзятости и необъективности, а Россию - в предательстве по отношению к союзнику, мол только из-за нее Армения и не признавала режим хунты. При этом российские пользователи, которых на канале Карнаухова, по понятным причинам, меньшинство, его полностью поддержали:

В комментариях под постом, переопубликованным на армянских телеграм-каналах, Карнаухову и России досталось еще больше.

Согласно т.н. "достоверным" армянским источникам, выходит, что это Россия не давала на протяжении 30 лет Армении признать незаконное сепаратистское образование, созданное на территории Азербайджана. Особенно позабавил момент про то, что это, оказывается, "бесстрашный армянский народ" победил в ВОВ. Видимо, это "доблестные отряды" Гарегина Нжде громили фашистов, в то время как остальные народы СССР, включая, так называемых "кочевников" стояли в сторонке...Но сейчас не об этом.

Если на секунду отставить в сторону тот факт, что Азербайджан ни на кого не нападал, не нарушал международное право и не покушался ни на чью суверенную территорию, лишь освобождал от оккупации свои признанные на международном уровне земли, а следовательно у России как члена ОДКБ не было никаких причин конфликтовать с нашей страной, из приведенных выше публикации и комментариев напрашивается ряд выводов. Во-первых, в армянском обществе почему-то абсолютно убеждены, что русские матери должны посылать умирать своих сыновей за нездоровые территориальные абмиции другого народа, что Россия должна постоянно опекать своего горе-союзника. Складывается ощущение, будто армяне когда-то спасли русским жизнь, и те теперь им по гроб жизни обязаны. Но, как и ответил ряд пользователей, в том числе даже проармянский Карнаухов, Россия не обязана впрягаться за армян. Тем более никто не обязан помогать оккупантам.

Во-вторых, в армянском обществе таким образом сами невольно признают, что Армения находится в вассальном от России положении, не способна проводить самостоятельную политику как государство и принимать решения без одобрения "старшего брата". Разворовываемая изнутри своими же чиновниками и бросившая все силы на фальсификацию, агрессию против Азербайджана Армения не смогла за годы независимости состояться как значимый игрок на политическом поле.

Ну а в третьих, даже если б Армении никто ничего не запрещал (по убеждению армян), она никогда не была в состоянии воевать. Вся мощь ВС Армении была лишь мифом, существовала в местах армянских фантазеров, и этот миф был с первых же дней разрушен благодаря доблестной азербайджанской армии. Поэтому армянская сторона стремилась как можно дольше сохранить статус-кво и затянуть переговоры, стараясь не провоцировать Азербайджан на разрешение конфликта военным путем.

С учетом вышесказанного зависимой во всех отношениях от России Армении следовало бы снизить градус русофобии внутри страны и перестать грезить мечтами о чужих территориях, чтобы не оказаться в еще более плачевной ситуации в полном одиночестве.

Талех Агавердиев