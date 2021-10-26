Некоторые силы вновь пытаются нарушить стабильность в регионе.

Об этом секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов сказал, выступая на церемонии открытия курса "Национальная безопасность", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне некоторые силы прибегают к различным провокациям, чтобы осуществить свои коварные планы.

Генерал-полковник Усубов выразил признательность главе СГБ генерал-полковнику Али Нагиеву, помощнику Президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за участие и условия, созданные для проведения такого мероприятия.

Секретарь СБ Азербайджана подчеркнул, что благодаря успешной внешней и внутренней политике, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, Азербайджан признан в мире как стабильное государство, и этот фактор в свою очередь создал почву для всестороннего развития всех сфер в республике.

Новость обновляется