https://news.day.az/politics/1396650.html Пашинян признался в необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
"Прошлогоднее трехстороннее заявление предусматривает разблокирование коммуникаций, и эту идею Армения поддерживает. Это означает, что существовавшие в свое время железные и автомобильные дороги должны открыться и стать доступными для всех стран региона", - заявил армянский премьер Никол Пашинян во время выступления в парламенте.
Пашинян признался в необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте признался в необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Прошлогоднее трехстороннее заявление предусматривает разблокирование коммуникаций, и эту идею Армения поддерживает. Это означает, что существовавшие в свое время железные и автомобильные дороги должны открыться и стать доступными для всех стран региона", - заявил армянский премьер Никол Пашинян во время выступления в парламенте.
По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос маршрутов будущих грузоперевозок.
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