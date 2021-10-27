Пашинян признался в необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте признался в необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Прошлогоднее трехстороннее заявление предусматривает разблокирование коммуникаций, и эту идею Армения поддерживает. Это означает, что существовавшие в свое время железные и автомобильные дороги должны открыться и стать доступными для всех стран региона", - заявил армянский премьер Никол Пашинян во время выступления в парламенте.



По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос маршрутов будущих грузоперевозок.