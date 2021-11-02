Армения официально считает США главным союзником

Мы уже были свидетелями того, как в Армении проходят антироссийские митинги, в ходе которых озвучиваются нецензурные оскорбления в адрес российского президента, пишут грязные ругательства на плакатах с Владимиром Путиным, обливают их краской, как учат детей ненавидеть Россию. Становится очевидным, что с каждым днем все больше и больше армян называют Россию врагом. А теперь из Армении на официальном уровне стали поступать сообщения о сближении с США. Так, посольство республики в Вашингтоне заявило, что самый главный партнер Армении - это не Россия, Иран и Китай, а именно Соединённые Штаты Америки.

Вообще в Армении очень часто забывают о том, что своим существованием обязаны РФ. Например, в то время, как Россия продумывает различные пути для вывода своей горе-союзницы, в лице Армении, из тупика, президент республики Армен Саркисян идет и подлизывается к Байдену на полях 26-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Примечательно, что Саркисян встретился со множеством разных президентов, глав правительств и политиков, но до сих пор не встретился с российскими партнерами.

Очевидно, что если ранее против русских было настроено почти все армянское общество, сейчас градус постепенно подхватывает и руководство Армении. Подобный шаг Саркисяна, думаем, не останется незамеченным со стороны России. Там все, даже проармянские прихвостни на подобие Максима Юсина, Сергея Карнаухова и др., уже знают об антироссийских демаршах армян, что в армянских телеграм-каналах то и дело обвиняют Россию в своем позорном поражении, которая, по логике "древнейших", должна была отправить на территорию Азербайджана свои войска. Так же ни для кого в России не секрет, что в комментариях ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, постоянно обсуждается необходимость оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции. "Да у кого угодно, лишь бы не Россия", - такие комментарии часто видно под постами в армянских соцсетях.

Не будем забывать и тот факт, что в то время, как все страны региона выступили в поддержку расширения сотрудничества по урегулированию карабахского конфликта до формата "3+3" (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция), предусматривающего интеграцию между государствами, наши соседи продолжают пытаться саботировать мирные переговоры, пытаясь пригласить туда американцев.

Недавно депутат правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян в беседе с одним из армянских СМИ прокомментировал заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что Россия ожидает, что система "3+3" будет запущена на Южном Кавказе как можно скорее, но некоторые западные державы, во главе с Соединенными Штатами пытаются помешать этому процессу.

По его словам, "для Захаровой было бы намного оптимальнее, если бы они предложили формат "5+3", и в этом случае были бы задействованы две страны - США и Франция, которые непосредственно участвовали в этих процессах с 1994 года. Мол, "это действительно будет самый необходимый формат для решения всех межрегиональных споров".

Вспоминая все антироссийские заявления, поступавшие за последние дни, можно сделать вывод, что Армения продолжает настаивать на активном вовлечении внешних акторов в обсуждение вопросов, связанных с постконфликтным урегулированием, что напрямую противоречит интересам России. Армения, в очередной раз подставляет своего союзника, сводя на нет усилия РФ по установке мира на Южном Кавказе, и пытаясь назло ей вовлечь в процесс ее политических противников.

Непонятно чего пытается добиться Армения, сближаясь с США, в то время как Россия является гарантом ее существования, но налицо факт очередного "удара в спину" в адрес на словах ещё союзника. Серьёзные проблемы между Россией и нынешним руководством Армении могут иметь трагические последствия для армянского народа.

М.Ахмедзаде