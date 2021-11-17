https://news.day.az/politics/1404902.html Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией - ФОТО
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией - ФОТО
Согласно плану двустороннего сотрудничества, в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между делегациями министерства обороны Азербайджанской Республики и Генштаба Италии, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минооборону.
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между азербайджанской армией и Вооруженными силами Италии, обсуждены вопросы региональной безопасности.
В заключение были определены сферы и векторы двустороннего сотрудничества на предстоящие годы.
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