Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией

Согласно плану двустороннего сотрудничества, в Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между делегациями министерства обороны Азербайджанской Республики и Генштаба Италии, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минооборону.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между азербайджанской армией и Вооруженными силами Италии, обсуждены вопросы региональной безопасности.

В заключение были определены сферы и векторы двустороннего сотрудничества на предстоящие годы.