https://news.day.az/politics/1405778.html Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих
Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих
Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих, уничтоженных 16 ноября во время провокации на госгранице.
Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра азербайджанских пленных и заложников Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
Он отметил, что тела были переданы Армении сегодня вечером на азербайджано-армянской границе.
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