Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих, уничтоженных 16 ноября во время провокации на госгранице.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра азербайджанских пленных и заложников Ахмед Шахидов, передает Day.Az.

Он отметил, что тела были переданы Армении сегодня вечером на азербайджано-армянской границе.