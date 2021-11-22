В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли учения спецназа

В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли очередные тактико-специальные учения с участием подразделений спецназа, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Новость обновляется