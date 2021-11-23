Сегодня Милли Меджлис продолжит обсуждать проект госбюджета на 2022 г.

Сегодня, 23 ноября, состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутатам предстоит обсудить во втором чтении 24 законопроекта:

1. "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год"

2. "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год"

3. "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год"

4. "О прожиточном минимуме в Азербайджане в 2022 году"

5. "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2022 году"

6. "О внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана"

7. "О внесении изменения в Кодекс Азербайджана об административных проступках"

8. "О внесении изменения в закон "О местных (муниципальных) налогах и платежах"

9. "О внесении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности"

10. "О внесении изменения в закон "О социальном страховании"

11. "О внесении изменения в закон "О безналичных расчетах"

12. "О внесении изменения в закон "Об исполнении"

13. "О внесении изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"

14. "О внесении изменения в закон "О государственных закупках"

15. "О внесении изменения в закон "О государственной пошлине"

16. "О внесении изменений в Водный, Таможенный, Градостроительный и Строительный кодексы, законы "О недрах", "О рыболовстве", "О животном мире", "Об охране окружающей среды", "Об охоте", "О государственном реестре недвижимости", "О ветеринарии", "О лекарственных средствах", "О физическом воспитании и спорте", "О культуре", "Об обеспечении единства измерений" и "О лицензиях и разрешениях"

17. "О внесении изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана"

18. "О внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих"

19. "О внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов"

20. "О внесении изменения в закон "Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях"

21. "О внесении изменения в закон "О страховой деятельности"

22. "О внесении изменения в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом Азербайджана № 141-IIQ от 12 июня 2001 года

23. О смете расходов Милли Меджлиса на 2022 год.

24. О смете расходов Счетной палаты на 2022 год.