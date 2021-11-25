Откровения "блаженного" Никола

В преддверии предстоящих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи 26 ноября 2021 года и в Брюсселе 15 декабря 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил в режиме онлайн на вопросы представителей армянских медиа-ресурсов и общественных организаций.

Как всегда, Никол Воваевич в свойственной ему манере решил раскрыть все тайны "мадридского двора", связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе и каково его видение развития отношений в будущем.

Видимо, до конца не осознав, что Армения проиграла войну и не может диктовать условия, премьер Н. Пашинян стал показывать себя эдаким "мачо", который делает все, чтобы защищать интересы армянской стороны, хотя все это выглядело как обыкновенная демагогия, полная лжи и дезинформации.

"Миролюбивый" Пашинян, оказывается, хочет мира, а по его мнению, "кровожадный" Азербайджан ведёт себя как в "джунглях", не давая "бедной-пушистой" Армении спокойно жить и развиваться.

Безусловно, Н. Пашинян как был редактором малолитражной газеты, так им и остался, несмотря на занимаемый им высокий пост.

Не долго думая, армянский руководитель заявил о том, что видите ли, Армения ещё в конце 1991 года признала территориальную целостность Азербайджана, когда оба государства вступали в СНГ. Видимо, премьер не в курсе, что Азербайджан вступил в СНГ в 1993 году, в отличие от Армении, которая стала членом этой организации еще в декабре 1991 года.

Далее он повторил известный ныне тезис армянской стороны о том, что Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана без Карабахского региона, который мол ещё в 1991 году провозгласил свою квази-независимость.

То, что это бред сивой кобылы при полном отсутствии каких-либо исторических, правовых и политических знаний, это для всех очевидно. Но господину Пашиняну, наверное, давно стоило бы усвоить прописную истину: признание территориальной целостности не бывает частичным, или признаёшь ее полностью или нет.

Если Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, то это значит, что признаёт и Карабахский регион - его неотъемлемую часть, что несомненно положительный шаг, в противном случае его признание, пардон, чушь собачья.

Если он считает, что незаконное провозглашение сепаратистами своей "независимости", - свершившийся факт, то для Азербайджана это преступление, совершенное в нарушение Конституции и законов Азербайджана.

Кроме того, бывшая НКАО была ликвидирована решением Верховного Совета Азербайджана в соответствии с Конституцией страны, ещё 26 ноября 1991 года.

По конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года и конституции Азербайджанской ССР, принятой 21 апреля 1977, автономная область не имела право выхода из состава союзной республики и границы между союзными республиками не могли быть изменены без их согласия.

Так как Азербайджан никогда не давал согласия на изменение своих границ, то заявления подобного рода "новоявленного юриста" - чистой воды профанация.

Стараясь представить Армению "жертвой" агрессивных действий со стороны Азербайджана, Н. Пашинян вновь заговорил о том, что, мол, у армянской стороны есть некие карты советских времён ещё 20-ых годов 20 века, на которых до последнего миллиметра указана территория страны. Поэтому последние столкновения на границе велись на армянской территории, которую якобы оккупировали азербайджанские войска.

Видимо, Никол Воваевич совсем профан в картографии и геодезии, а то бы он знал, что в те времена не было точных приборов и все составлялось примерно на глаз, да и после этого административные границы между республиками вновь уточнялись в 70-ые годы по более точным приборам.

Окрылённый тем, что сбылась мечта всей его политической деятельности и он, наконец, признан своим и приглашён на Саммит демократии в США в декабре 2021 года, Н. Пашинян пообещал поднять вопрос об этой "агрессии" в ходе предстоящего Саммита, хотя Азербайджану по большому счету до лампочки, о чем он будет там говорить и к чему призывать.

Порой кажется, что у Никола Воваевича полное раздвоение личности: то клянётся в верности России и ОДКБ, то радуется как ребёнок тому, что его позвали в Вашингтон, туда, куда никого из союзников по блоку не позвали и где будут подвергать абструкции и наезжать на главного союзника.

Довольно странная логика у армянского руководителя: чтобы усидеть на двух стульях, готов прогибаться перед всеми и показывать "чудеса" эквилибристики, лишь бы сохранить власть. Пашинян, который никогда не скрывал своих прозападных симпатий, просто на седьмом небе от того, что его позвали на этот Саммит и у него появилась возможность отвести там душу, клевеща на Азербайджан, Турцию и весь тюркский мир.

Интересно, как это участие будет соприкасаться с союзническими обязательствами по ОДКБ, когда начнутся наезды на союзников Армении, к которым ещё недавно взывал с призывами о помощи Никол Воваевич?

Все интервью главы армянского правительства напоминало старую детскую игру, в которой он всячески обелял себя за поражение, возлагая ответственность на своих предшественников, которые по его мнению поменяли формат переговоров, чем предопределили такой конец.

Не научившись ничему, Н. Пашинян в очередной раз повторил свои известные тезисы о том, что есть некий народ "арцаха", который должен получить самоопределение, хотя армянский народ уже давно самоопределился в 1918 году на древних азербайджанских землях Эриванского ханства, создав Республику Армения, половину населения которой до 50-ых годов 20 века составляли этнические азербайджанцы, изгнанные затем оттуда.

Войдя в раж, премьер-министр Армении решил в очередной раз показать свои "гениальные" знания в области истории и географии, занятия по которым он явно прогуливал в средней школе, и стал выражать сомнения в принадлежности 7 эксклавов Газахского района и селения Кярки Нахчыванской Автономной Республики, хотя даже в школьных учебниках географии на картах они были всегда изображены как территория Азербайджанской ССР.

Как всегда, сваливая все проблемы со своей больной головы на здоровую, Никол Воваевич стал утверждать, что эти территории якобы были "незаконно" подарены Азербайджану в советское время какими-то председателями колхоза и поэтому надо разобраться, была ли это передача законной или нет, намекая явно на то, что отдавать их армянская сторона не собирается.

Пользуясь тем, что многие события прошедших лет забыты, господин Пашинян, видимо, пытается доказать, что это были армянские территории, хотя многим известно, что эти эксклавы появились в результате передачи части территории Азербайджанской ССР по решению союзного центра, который удовлетворил просьбы Армянской ССР, нуждающейся в расширении земельного фонда в хозяйственных целях, но сохранив населённые пункты, в которых жили азербайджанцы в прежнем подчинении.

То, что Н. Пашинян так и не вырос из штанишек редактора малолитражной газеты, проявилось в ходе всего этого интервью, которое было очень сумбурным и тенденциозным, полным безосновательных обвинений в адрес Азербайджана, и стремлением обелить себя и политику, проводимую армянским правительством.

Бывший лидер "бахатной" революции 2018 года, а ныне робкий заискивающий перед всеми премьер, обнаглев, стал шантажировать Азербайджан обращением в международный уголовный суд в Гааге и другие международные организации, забыв о том, что Армения не признает юрисдикции этого суда, не подписав соответствующих документов.

Так что все эти угрозы - просто чистый блеф, рассчитаный на то, чтобы обмануть собственный народ. Признав, что в ходе событий 16 ноября 2021 года армянская армия потерпела очередное поражение, понеся потери убитыми, ранеными и задержанными, Н. Пашинян даже выразил своё сомнение в том, что все "пленные армянские военнослужащие попали в плен, а не сдались добровольно", что наводит на мысль о том, что он понимает, но боится публично признаться в деморализации армянской армии.

Не обошёл вниманием Никол Воваевич и тему открытия Зангезурского коридора, который как кость в горле у всех армянских политиков и открывать который они категорически не хотят, высокопарно заявив, что никакого коридора не будет и это он будет решать, каким образом Азербайджан будет осуществлять связи с Нахчываном.

Кажется, что после этого заявления пелена застелила ему глаза, а то бы армянский премьер смог представить себе, что аналогичная судьба постигнет и так называемый Лачинский коридор, причём у Азербайджана есть альтернативные варианты, а у армянской стороны нет и не будет.

Так что армянский премьер такими своими заявлениями рубит сук, на котором пока сидит.

Ведь как можно объяснить то, что сыночек "блаженного" Никола проходил службу на ранее оккупированных территориях, а большая часть погибших, раненых и задержанных военнослужащих - граждане Армении, разве это не подтверждение армянской агрессии? Значит, по мнению Н. Пашиняна, армянские солдаты могут вторгаться на чужие территории, считая их своими, а азербайджанским военнослужащими нельзя защищать свою территорию.

Несомненно, всем же ясно, что на территории временного нахождения российских миротворцев ещё есть остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования сепаратистов, которые должны уйти и разоружиться, в противном случае они станут законной целью для славных азербайджанских беспилотников.

В целом, проанализировав интервью Н. Пашиняна, можно сделать вывод, что армянская сторона идёт на предстоящие встречи на высшем уровне с абсолютно нереалистичной позицией, которая основана на давно протухших принципах, не отвечающих современным геополитическим реалиям (уже официальные лица в Ереване заявили, что ничего подписывать в ходе встречи в Сочи не собираются).

Попытка армянской стороны вновь реанимировать гниющие на свалке истории вопросы статуса и самоопределения обрекают переговорный процесс на провал. Намерения Пашиняна вновь отстаивать позицию по демаркации и делимитации, основанную на устаревших и подтасованных картах, не только не смогут снять напряжение на границе, но, наоборот, усилят противостояние ещё больше.

Армянская сторона продолжает играть в опасные игры, которые могут закончиться для неё плачевно. Не осознавая тот факт, что международное сообщество не приемлет позицию Армении, которая ставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана, прикрываясь некими принципами, которые неприменимы в этом вопросе, армянский премьер продолжает витать в облаках.

Однозначно, что если армянская сторона в ходе переговоров будет настаивать на своих утопических требованиях и позициях, то Азербайджану ничего не останется, кроме того, как повторить терапию "железным кулаком", которая окончательно разобьёт в пух и прах остатки армянской армии и никто при этом не поможет.

Президент Ильхам Алиев раз и навсегда определил четкую позицию Азербайджана: конфликт окончен, надо заключить мирное соглашение, признать территориальную целостность друг друга, провести демаркацию и делимитацию границы, разблокировать коммуникации, начать диалог и экономическое сотрудничество.

Но от премьера Н. Пашиняна в ходе интервью ответ на эти мирные инициативы так и не был дан. Азербайджан в качестве жеста доброй воли продолжает предлагать Армении диалог и интеграцию армянского населения Карабахского региона, но взамен слышит лишь отмазки и некие не отвечающие реалиям невыполнимые предложения.

Последние откровения армянского премьера очень напоминают "откровения" блаженных (юродивых), которые мешая крики и слёзы, предрекая страшные суды и судный день, пытались выцыганить денежки на безбедную жизнь.

Напялив на себя лохмотья "блаженного", Никол Пашинян кажется окончательно потерял чувство реальности, которым никогда и не обладал. Похоже, Никола Воваевича больше волнует не решение проблемы страны и армянского народа, а как удержаться у власти и не пасть жертвой дворцового переворота.

Пярвин Мирзазаде