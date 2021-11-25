Правительство Азербайджана проводит большую работу по восстановлению Карабаха

Азербайджанское правительство проводит большую работу по восстановлению освобожденных территорий.

Об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на презентации интернет-ресурса Karabakh Memorial, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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