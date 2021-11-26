Как "армянская сеть" направляет европейские институты

Члены Европарламента 19 ноября подписали очередное антиазербайджанское заявление.

Подписанное 33 лицами заявление адресовано межгосударственным организациям, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю. В нем говорится, что "азербайджанские Вооруженные силы 16 ноября перешли в наступление вдоль восточной границы Армении", "посягнули на территориальную целостность Армении". Авторы заявления призвали к использованию ЕС всех рычагов "для пресечения посягательства на территориальную целостность Армении". Подписавшие это заявление неверно охарактеризовали Азербайджан. Назвав Азербайджан "государством-агрессором", они обвинили страну в "интенсивном нарушении условий договора о прекращении огня от 9 (10) ноября 2020 года", потребовав, чтобы "азербайджанские Вооруженные силы немедленно и безоговорочно были выведены с территории Армении" (https://asbarez.com/33-european-lawmakers-urge-baku-to-withdraw-forces-from-armenia/).

Это не первое предвзятое заявление, распространенное за последний год Европарламентом и его членами. С начала Второй Карабахской войны и по настоящее время Европарламент распространил несколько подобных заявлений, ни в одном из которых не было сделано различий между истинным агрессором и тем, кто подвергся агрессии, или же Европарламент был на стороне агрессора, напрямую или косвенно поддерживая политику Армении. К примеру, 120 депутатов Европарламента распространили 4 мая этого года заявление, в котором классифицировали террористов, обезвреженных азербайджанскими Вооруженными силами, как "армянских военнопленных", обвинив Азербайджан в "нечеловеческом обращении" с этими "военнопленными" и озвучивая призывы оказать давление на Азербайджан для их возвращения (https://www.euractiv.com/section/armenia/news/eu-lawmakers-urge-pressure-on-azerbaijan-to-free-armenian-pows/). Вслед за этим заявлением 20 мая Европарламент подписал резолюцию аналогичного содержания (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04125/human-rights-chad-haiti-and-armenian-prisoners-of-war-in-azerbaijan).

В заявлении, распространенном 17 ноября представительством Европарламента по связям с Южнокавказским регионом, тоже однозначно поддерживается агрессорская политика Армении. В нем выражается обеспокоенность тем, что в приграничных районах Азербайджана вводится таможенная служба, и это преподносится как "сложности на дорогах для армян, пересекающих азербайджанские территории" (https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242369/20211117_AZ-AM%20border%20escalation_joint%20statement.pdf).

Заявление, подписанное 33 членами Европарламента 19 ноября, представляет собой продолжение политики, демонстрируемой за последний год. В заявлении, адресованном Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю, содержится призыв о введении санкций против Азербайджана. Европарламент монотонным политическим институтом не является, большинство государств-членов сотрудничает с Азербайджаном на высоком уровне и в двустороннем формате, существуют связи, опирающиеся на взаимные интересы и уважение. В чем причина того, что на этом фоне Европарламент оказывает поддержку Армении и выступает против Азербайджана? Кто продвигает заявления в антиазербайджанском духе, распространяемые от имени Европарламента?

Несмотря на то, что документ распространен от имени Европарламента, его подписали только члены "группы дружбы с Арменией"

Информация, публикуемая на сайте "Armenpress.am", одного из известных СМИ в Армении, дает представление о том, как появилось это антиазербайджанское заявление, принятое в Европарламенте, и чья это была инициатива. Из информации, подготовленной новостным сайтом по данной теме, стало известно, что подписавшими заявление, обвиняющее Азербайджан в "агрессии", которое было распространено 19 ноября, являются члены "группы дружбы с Арменией" в Европарламенте. Один из авторов заявления Лукас Фурлас - руководитель этой группы. Его коллега - Лефтерис Христофор, немецкий депутат Ларс Патрик Берг, греческий депутат Эва Кайлин и другие, в общей сложности 33 человека, являются членами "группы дружбы с Арменией" (https://armenpress.am/arm/news/1068692.html?fbclid=IwAR3nwDuAbOzPrQ7sM_jVggk9rlkI3FnXNU6CsUQw1v6ek-NBpVky3LBYLCk).

В статье есть еще один интересный нюанс. Отмечается, что "Дашнакцутюн", а также Армянский национальный комитет Европы поприветствовали заявление членов Европарламента (читай - "группы дружбы с Арменией"). Было подчеркнуто, что заявление членов Европарламента отличается от заявления Европейской службы внешних связей (EEAS): "В отличие от EEAS, в обращении членов Европарламента открыто упоминается страна-агрессор, осуждаются действия являющегося агрессором Азербайджана, содержится требование незамедлительно покинуть суверенную территорию Армении".

Собственно, это раскрывает причины привлекающих внимание в деятельности Европарламента проблем, антиазербайджанских заявлений. ЕС действует одним образом, а Европарламент - совершенно иным. Что побуждает членов Европарламента к действиям, идущим вразрез с внешней политикой ЕС? Есть ли такие различия в вопросе отношения к другим странам?

Члены Европарламента - "друзья" не Армении, а миллиардера Каспара Карампетяна

"Европейская армянская федерация за справедливость и демократию" (EAFJD) в своем заявлении от 19 ноября поприветствовала распространение антиазербайджанского заявления членами Европарламента (https://eafjd.be/33-meps-call-on-the-eu-to-urge-azerbaijan-to-withdraw-forces-from-the-republic-of-armenia/) В заявлении, распространенном от имени президента EAFJD Каспара Карампетяна, также содержится призыв к Европейской службе внешних связей (EEAS) ЕС с вниманием отнестись к заявлению членов Европарламента и предпринять необходимые шаги в отношении Азербайджана. Заявление Каспара Карампетяна было распространено и посредством социальных медиа. Привлекает внимание то, что в публикации, распространенной посредством профиля в Facebook, были отмечены профили каждого из депутатов Европарламента, подписавших антиазербайджанское заявление. Если обратить внимание на то, чьи именно профили были отмечены, можно увидеть, что это члены "группы дружбы с Арменией" Европарламента. То есть все 33 человека, подписавших 19 ноября от имени Европарламента антиазербайджанское заявление, являются "виртуальными друзьями" Каспара Карампетяна, и все они "лайкнули" друг друга (https://www.facebook.com/489125751104715/posts/5368655373151704/?d=n).

При изучении вопроса выявляются и другие нюансы, а именно то, что Каспар Карампетян водит дружбу с 33 представителями Европарламента не только в виртуальной плоскости, а существует и реальное сотрудничество, опирающееся на взаимные интересы, они интенсивно встречаются и координируют свою деятельность (см. фото 3).

Тактика использования "карликовых государств", маргинальных групп и финансовых махинаций

Каспар Карампетян, занимающий пост президента EAFJD, родился в Греции. У него тройное гражданство, он имеет паспорта Греции, Люксембурга и Армении. Но больше всего он фокусирует свое внимание на Люксембурге, и этот выбор неслучаен. Несмотря на то, что в Люксембурге, являющемся "карликовым государством", насчитывается всего четверо граждан армянского происхождения, Карампетян объединил их в общину, создав для себя организацию. Получив представительство на различных платформах внутри страны, он создал определенный трамплин, выйдя на МИД и парламент Люксембурга и обретя там влияние. Сам по себе этот момент объясняет позицию Люксембурга в отношении Азербайджана. Именно с этим связаны причины принятия Палатой депутатов Люксембурга 25 декабря 2020 года предвзятой резолюции по Карабаху (https://azpost.info/luksemburq-parlamenti-%C9%99dav%C9%99tin-alovlandirilmasinda-maraqlidir/).

Получивший известность как миллиардер, олигарх, организатор мафии, Карампетян впоследствии расширил примененную в Люксембурге модель в общеевропейском масштабе, став президентом "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" (EAFJD). Руководимая им организация выполняет функцию "зонта" для армянской диаспоры и лоббистских организаций, существующих в Европе. Эта "миссия" поручена ему неслучайно. Используя свои возможности как миллиардера, олигарха и организатора мафии, а также главы EAFJD, Карампетян "подкармливает" "друзей Армении" в Европе. Он в числе тех, кто создал механизм "мафия-лобби", считающийся одним из действенных трендов в мире. Главная цель создания "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" (EAFJD) ( https://www.eafjd.eu ) - защита государственных интересов Армении в Европе, расширение круга "друзей Армении и Арцаха". EAFJD координирует свою деятельность с миссией Армении в ЕС и дипкорпусом. 9 ноября 2021 года была возобновлена работа "группы дружбы с Арменией" Европарламента (фото 3). Ее руководителем был избран депутат Европарламента, личный друг Карампетяна Лукас Фурлас. Выступая на мероприятии по случаю возобновлению работы группы, Каспар Карампетян сказал: "Мы уверены, что группа дружбы будет выступать с инициативами, чтобы защитить справедливость в Армении и Арцахе, помочь нашему народу" (https://horizonweekly.ca/en/european-parliaments-friendship-group-with-armenia-relaunched/) Всего через 10 дней после этого выступления появилось антиазербайджанское заявление от имени членов Европарламента.

Расследование данного вопроса проясняет тактику Карампетяна по "приглашению к дружбе" членов Европарламента. До Лукаса Фурласа руководителем "группы дружбы с Арменией" в Европарламенте была Элени Теохараус. Она, как и ее преемник, представляла в Европарламенте греческую часть Кипра, которую сейчас представляет и другой член группы - Лефтерис Кристофер (фото 4). Очевидно то, что Карампетян, помимо Люксембурга, имеет экономические и политические рычаги и на Кипре. "Красной нитью" в карьере Карампетяна проходит тактика, заключающаяся в инвестировании в "карликовые государства", обретении там влияния и использовании этих государств в своих интересах и как трамплин для вхождения в европейские структуры. Кроме того, эти отношения обусловлены и фактором длительного присутствия армян на Кипре. Элени Теохарус известна в своей стране сомнительной деятельностью, как участница скандальных событий. Одно из обвинений, которое выдвинули ее конкуренты во время избирательных кампаний, проведенных на Кипре, связано с непрозрачностью источников финансирования ее политической партии. Являвшаяся членом фракции "Народной партии" в Европарламенте Элени Теохарус известна своим имиджем как "заказного спикера" и "сотрудничеством с вымышленными структурами". В 2018 года она была объявлена персоной нон-грата в Албании за высказывания, ставящие под сомнение территориальную целостность этой страны. Она посещала и Нагорный Карабах в период его оккупации. За подобную деятельность Теохарус была изолирована от программ Европарламента (https://ikisahil.az/post/112059-news-112059)

Сотрудничество лица с таким негативным имиджем, как Элени Теохарус, с мафиозо Каспаром Карампетяном неслучайно. Карампетян одаривал Элени Теохарус ценными подарками (см. фото 2). Дружба с Карампетяном определяет всю ее карьеру, помогая выходить из всех затруднительных ситуаций. Имя Каспара Карампетяна проходит "красной нитью" в подготовленных аналитическими центрами материалах о деятельности активных мафиозных групп в европейских странах. В материале под названием "Масштаб и характер армянских групп" есть специальный параграф о Карампетяне (https://www.sovranitapopolare.org/2021/05/12/mafia-armena-in-europa/) В нем говорится, что Каспар Карампетян - "крестный отец" армянской мафии в Бельгии. Он незаконно занимается алмазным бизнесом, контрабандой в Европу цветных бриллиантов из зон конфликта в Африке. Часть доходов Карампетяна потрачена на финансирование сепаратистского движения в Карабахе. Также выделены средства на поддержку радикальных армянских организаций в Европе. Карампетян действует в координации с главой другой радикальной армянской группы в Европе Вартаном Сирмакесом, которого называют "крестным отцом" армянской мафии в Швейцарии. В 1998 году Сирмакес совместно с часовщиком Франком Мюллером создал компанию "Franck Muller", параллельно является президентом "ArmSwissBank" и генконсулом Армении в Марселе. 15 марта 2017 года Карампетян собрал ряд депутатов Европарламента в известном ресторане Страсбурга "Le Bartholdi Pub" и вручил им ценные подарки. В качестве главы "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" он выходит на Европарламент, другие международные организации, занимается подкупом ценными подарками (фото 2). Карампетян подарил Элени Теохарус дорогое колье и другие ценные предметы. После этого она стала главой "группы дружбы с Арменией".

Почему у Европарламента невысокий авторитет в ЕС?

Европарламент - один из пяти институтов Евросоюза, то есть его составная часть. Тем не менее у него очень слабый авторитет в ЕС. Глава "Фракции зеленых" из Германии Ребекка Хармс объясняет причину этого тем, что Европарламент "не обсуждает темы, которые касаются непосредственно Европы, проблем Европы", не уделяет достаточного внимания необходимым вопросам: "Повестку Европарламента формируют лоббистские группы, каждая из которых старается обеспечить свои интересы. В Германии есть такая известная поговорка: "Если ваш дедушка свободен и у него нет никаких дел, отправьте его заседать в Европарламент". Теперь становится ясно, что заседающие в Европарламенте "не дремлют и не проводят время впустую". К тому же, сговорившись с карампетянами, они переживают интересные моменты. В результате Европарламент превратился в полигон для лоббистских групп.