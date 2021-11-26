https://news.day.az/politics/1408622.html Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией - Владимир Путин
Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией - Владимир Путин
Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин, выступая с заявлением для печати по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
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