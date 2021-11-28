Безоговорочная победа Президента Ильхама Алиева в Сочи: в регионе формируется устойчивый мир

Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшаяся на территории РФ, стала важнейшим политическим событием уходящего года. Сочинское заявление носит исторический характер, так как бесповоротно разворачивает регион к миру, вопреки проискам провокаторов и прогнозам пессимистов. Хрупкий мир конца 2020 года сменяется более устойчивым мирным процессом, получающим дальнейее развитие по итогам достигнутых в Сочи договоренностей конца 2021 года.

Это был трудный год, отмеченный болью потерь, всплеском реваншизма в Армении, огромными усилиями Азербайджана в возрождении разрушенных территорий и упрочении мира в регионе, активизацией внерегиональных сил, сложными процессами на границе и смутными настроениями в обществах. Это был противоречивый, инерционный год, как следствие перехода от одного исторического этапа к следующему.

Армения развязала войну. Азербайджан войну победил, положив конец 30-летнему противостоянию двух народов, создав новую реальность в регионе, которая в течение этого года прошла тест на устойчивость, получив широкое международное признание нового и справедливого статус-кво.

Сочинская встреча подтвердила ключевые приоритеты, обозначенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанные Президентом России Владимиром Путиным, практически нивелируя дальнейшие ожидания армянских реваншистов и их кураторов:

- Карабахский конфликт завершен.

- Трехсторонние договоренности от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года последовательно реализуются.

- Вопрос статуса обсуждению не подлежит.

- Все транспортные коммуникации в регионе будут разблокированы, включая соответственно Зангезурский коридор.

- Процесс делимитации-демаркации границы переходит в рабочую стадию. Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

- В регионе присутствует российский миротворческий контингент, в соответствие с миссией ключевого посредника. Ереванские реверансы в сторону НАТО нереалистичны.

- Азербайджан и Армения идут к подписанию мирного соглашения. Или Азербайджан терпеливо ведет Армению к этому важному шагу.

- Армянский реваншизм терпит поражение.

- Азербайджан закрепляет итоги своей Победы и определяет стратегическую повестку в регионе.

- Россия остается ключевым посредником и сохраняет позиции ведущей державы региона.

- Внерегиональные посредники могут переключаться на гуманитарные проекты.

- Платформа регионального сотрудничества "3 + 3" приобретает более четкие контуры.

- Южный Каваз трансформируется в пространство мира и сотрудничества.

- Сочинское заявление подчеркивает "необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", а такие проекты координирует Азербайджан.

Теперь с Пашиняном можно и в Брюсселе поговорить. Предпринимаемые ранее усилия неадекватных армянских политиков перевести судьбоносное решение ключевых региональных процессов на внешнее поле обнулились. Премьер Армении пытался сыграть на опережение и вновь подвесить карабахскую тему на уровне МГ ОБСЕ, но безуспешно. Практические рычаги влияния Москвы на Ереван более существенны, чем политическая риторика Парижа или других удаленных от региона центров влияния.

Понятно же было изначально, что Россия не упустит стратегическую инициативу в регионе, тем более когда роль посредника осуществляет непосредственно Владимир Путин. Сам факт того, что встреча в Сочи предваряет Брюссель, еще раз подчеркивает декларативно-гуманитарный характер предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении на европейской площадке. Брюссель не изменит сути сочинских решений, и скорее даже их подтвердит, что подсказывает и конструктивный тон переговоров Президента РФ с председателем Евросовета Шарлем Мишелем буквально за день до начала переговоров в Сочи.

Провокационные действия армянского лобби в Европе не могут превалировать над прагматизмом. Международые инициативы и масштабные экономические проекты, предложенные Президентом Ильхамом Алиевым, сформировали благоприятные возможности для дальнейшего развития диалога с европейскими партнерами по многим направлениям, включая инвестиционные проекты на освобожденных территориях и участие в межрегиональной экономической кооперации. Многие европейские страны заинтересованы в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в открытии Зангезурского коридора и получении преференций от полноценного использования возможностей транспортных коридоров между Европой и Азией, в том числе с выходом на Центральную Азию. Важность для ряда стран Европы представляет также Южный газовый коридор как один из факторов обеспечения энергетической безопасности европейских стран. А потому каких-то сюрпризов в Брюсселе ожидать не стоит, достаточно символически подчеркнуть фактор Европы в качестве по-прежнему весомового международного игрока.

Стратегия, сгенерированная Президентом Ильхамом Алиевым, работает четко и качественно, и во благо всему региону. Поэтому Азербайджан, Россия и Турция могут далее двигаться к созданию платформы "3 + 3", даже если сейчас не все фигуранты данного формата считают эти планы достаточно реалистичными. Платформа "6" должна стать реальностью. Ведущие страны региона должны укрепить свои позиции в течение как минимум двух лет и успеть реализовать те региональные программы, которые запущены в активную фазу с ноября 2020 года. Важно понимать, что роль России в событиях на Южном Кавказе на данном этапе принципиально отличается от событий 1990-х, сложилась новая ситуация, в условиях которой наращивается взаимопонимание и близость интересов России с Азербайджаном и Турцией, как сильными и дружественными государствами, объединенными общими интересами. Эти страны расширяют зону безопасности в сфере своих стратегических интересов, с учетом будущих трансформаций миропорядка. И там, где Армения, как слабое государство, не может обеспечить безопасность и развитие, ей помогут. С Арменией будут работать, чтобы вписать эту страну в региональную систему со всеми вытекающими отсюда плюсами. То есть, армянский народ также является выгодоприобретателем от большого мира в регионе, но понимание пока отсутствует. Так как определенную опасность представляют оголтелые армянские реваншисты-националисты, включая диаспоральные структуры, связанные с глобалистскими кругами.

Однако Азербайджан все больше будет влиять на процессы в Армении с положительным для этой страны результатом. Президент Ильхам Алиев демонстрирует жесты доброй воли, как последний пример - возвращение более 100 армянских военнослужащих, обращается к армянскому народу с тем, чтобы "начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи".

Главный итог Сочинской встречи определяется дальновидным высказыванием Президента Ильхама Алиева: "Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе". Здравый смысл, конструктивизм, регионализм побеждают сепаратизм и мракобесие.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network