Безоговорочная победа Президента Ильхама Алиева в Сочи: в регионе формируется устойчивый мир
Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшаяся на территории РФ, стала важнейшим политическим событием уходящего года. Сочинское заявление носит исторический характер, так как бесповоротно разворачивает регион к миру, вопреки проискам провокаторов и прогнозам пессимистов. Хрупкий мир конца 2020 года сменяется более устойчивым мирным процессом, получающим дальнейее развитие по итогам достигнутых в Сочи договоренностей конца 2021 года.
Это был трудный год, отмеченный болью потерь, всплеском реваншизма в Армении, огромными усилиями Азербайджана в возрождении разрушенных территорий и упрочении мира в регионе, активизацией внерегиональных сил, сложными процессами на границе и смутными настроениями в обществах. Это был противоречивый, инерционный год, как следствие перехода от одного исторического этапа к следующему.
Армения развязала войну. Азербайджан войну победил, положив конец 30-летнему противостоянию двух народов, создав новую реальность в регионе, которая в течение этого года прошла тест на устойчивость, получив широкое международное признание нового и справедливого статус-кво.
Сочинская встреча подтвердила ключевые приоритеты, обозначенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанные Президентом России Владимиром Путиным, практически нивелируя дальнейшие ожидания армянских реваншистов и их кураторов:
- Карабахский конфликт завершен.
- Трехсторонние договоренности от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года последовательно реализуются.
- Вопрос статуса обсуждению не подлежит.
- Все транспортные коммуникации в регионе будут разблокированы, включая соответственно Зангезурский коридор.
- Процесс делимитации-демаркации границы переходит в рабочую стадию. Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
- В регионе присутствует российский миротворческий контингент, в соответствие с миссией ключевого посредника. Ереванские реверансы в сторону НАТО нереалистичны.
- Азербайджан и Армения идут к подписанию мирного соглашения. Или Азербайджан терпеливо ведет Армению к этому важному шагу.
- Армянский реваншизм терпит поражение.
- Азербайджан закрепляет итоги своей Победы и определяет стратегическую повестку в регионе.
- Россия остается ключевым посредником и сохраняет позиции ведущей державы региона.
- Внерегиональные посредники могут переключаться на гуманитарные проекты.
- Платформа регионального сотрудничества "3 + 3" приобретает более четкие контуры.
- Южный Каваз трансформируется в пространство мира и сотрудничества.
- Сочинское заявление подчеркивает "необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", а такие проекты координирует Азербайджан.
Теперь с Пашиняном можно и в Брюсселе поговорить. Предпринимаемые ранее усилия неадекватных армянских политиков перевести судьбоносное решение ключевых региональных процессов на внешнее поле обнулились. Премьер Армении пытался сыграть на опережение и вновь подвесить карабахскую тему на уровне МГ ОБСЕ, но безуспешно. Практические рычаги влияния Москвы на Ереван более существенны, чем политическая риторика Парижа или других удаленных от региона центров влияния.
В Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Понятно же было изначально, что Россия не упустит стратегическую инициативу в регионе, тем более когда роль посредника осуществляет непосредственно Владимир Путин. Сам факт того, что встреча в Сочи предваряет Брюссель, еще раз подчеркивает декларативно-гуманитарный характер предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении на европейской площадке. Брюссель не изменит сути сочинских решений, и скорее даже их подтвердит, что подсказывает и конструктивный тон переговоров Президента РФ с председателем Евросовета Шарлем Мишелем буквально за день до начала переговоров в Сочи.
Провокационные действия армянского лобби в Европе не могут превалировать над прагматизмом. Международые инициативы и масштабные экономические проекты, предложенные Президентом Ильхамом Алиевым, сформировали благоприятные возможности для дальнейшего развития диалога с европейскими партнерами по многим направлениям, включая инвестиционные проекты на освобожденных территориях и участие в межрегиональной экономической кооперации. Многие европейские страны заинтересованы в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в открытии Зангезурского коридора и получении преференций от полноценного использования возможностей транспортных коридоров между Европой и Азией, в том числе с выходом на Центральную Азию. Важность для ряда стран Европы представляет также Южный газовый коридор как один из факторов обеспечения энергетической безопасности европейских стран. А потому каких-то сюрпризов в Брюсселе ожидать не стоит, достаточно символически подчеркнуть фактор Европы в качестве по-прежнему весомового международного игрока.
Стратегия, сгенерированная Президентом Ильхамом Алиевым, работает четко и качественно, и во благо всему региону. Поэтому Азербайджан, Россия и Турция могут далее двигаться к созданию платформы "3 + 3", даже если сейчас не все фигуранты данного формата считают эти планы достаточно реалистичными. Платформа "6" должна стать реальностью. Ведущие страны региона должны укрепить свои позиции в течение как минимум двух лет и успеть реализовать те региональные программы, которые запущены в активную фазу с ноября 2020 года. Важно понимать, что роль России в событиях на Южном Кавказе на данном этапе принципиально отличается от событий 1990-х, сложилась новая ситуация, в условиях которой наращивается взаимопонимание и близость интересов России с Азербайджаном и Турцией, как сильными и дружественными государствами, объединенными общими интересами. Эти страны расширяют зону безопасности в сфере своих стратегических интересов, с учетом будущих трансформаций миропорядка. И там, где Армения, как слабое государство, не может обеспечить безопасность и развитие, ей помогут. С Арменией будут работать, чтобы вписать эту страну в региональную систему со всеми вытекающими отсюда плюсами. То есть, армянский народ также является выгодоприобретателем от большого мира в регионе, но понимание пока отсутствует. Так как определенную опасность представляют оголтелые армянские реваншисты-националисты, включая диаспоральные структуры, связанные с глобалистскими кругами.
Однако Азербайджан все больше будет влиять на процессы в Армении с положительным для этой страны результатом. Президент Ильхам Алиев демонстрирует жесты доброй воли, как последний пример - возвращение более 100 армянских военнослужащих, обращается к армянскому народу с тем, чтобы "начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи".
Главный итог Сочинской встречи определяется дальновидным высказыванием Президента Ильхама Алиева: "Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе". Здравый смысл, конструктивизм, регионализм побеждают сепаратизм и мракобесие.
Гюльнара Мамедзаде,
Заместитель генерального директора АМИ Trend,
директор Baku Network
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