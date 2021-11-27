Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Он напомнил, что Туркменистан с этого года председательствует в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"ОЭС должна стать мостом между Азией и Европой. Хорошим примером тому является транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул. Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона", - написал Чавушоглу.