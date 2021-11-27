https://news.day.az/politics/1408895.html Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона - Мевлют Чавушоглу - ВИДЕО
Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона - Мевлют Чавушоглу - ВИДЕО
Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.
Он напомнил, что Туркменистан с этого года председательствует в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"ОЭС должна стать мостом между Азией и Европой. Хорошим примером тому является транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул. Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона", - написал Чавушоглу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре