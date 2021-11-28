Убедительная победа Президента Ильхама Алиева

26 ноября 2021 года в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённая вопросам мирного урегулирования ситуации, налаживания экономического сотрудничества и открытию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Несмотря на то, что армянская сторона делала все возможное чтобы эта встреча не состоялась, в конце концов премьер-министру Армении Н. Пашиняну пришлось сесть за стол переговоров и даже подписать новое трёхстороннее Заявление, хотя в предверии Сочинского Саммита армянские официальные лица делали публичные заявления о том, что ничего подписывать не собираются.

Нежелание официального Еревана объяснялось тем, что армянская сторона старается в очередной раз перевести переговорный процесс в русло обсуждения уже давно не актуального вопроса о неком статусе для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, а также добиться односторонних уступок от Азербайджана в вопросах демаркации и делимитации границы и разблокирования региональных транспортных коридоров.

Для этого армянская сторона избрала тактику постоянных провокаций на линии соприкосновения войск на границе, которые перерастают в боестолкновения, чтобы затем представить это мировому сообществу как факт "агрессии" Азербайджана против Армении.

Главной причиной таких действий ереванских властей является желание спасти остатки сепаратистского режима (которые доживают последние дни) заморозив ситуацию, как они делали последние 27 лет.

Другой причиной является стремление не допустить открытия Зангезурского транспортного коридора, важного международного транспортного коммуникационного маршрута на Евроазиатском субконтиненте.

Это объясняется тем, что Зангезурский коридор будет служить сухопутным мостом, который соединит весь Тюркский мир и этим будет положен конец утопической мечте туркофобских армянских идеологов о "Великой Армении" от Чёрного моря до Каспийского.

Все попытки армянских руководителей избежать новой трехсторонней встречи окончились провалом. Организованные ими провокации потерпели фиаско, а стремление интернационализировать конфликтную ситуацию путём вовлечения новых игроков, было нейтрализовано успешными дипломатическими действиями азербайджанской стороны.

Как бы не старался Н. Пашинян под любым предлогом избежать нового российского посредничества, ему все равно пришлось принять предложения своего главного союзника, который имеет реальные рычаги влияния на Армению как экономические, так и политические.

Россия дала понять руководству Армении, что в ее же интересах наладить экономическое сотрудничество на Южном Кавказе, открыв новые транспортные коридоры и никакие истошные крики Ереванских властей о помощи в спорных пограничных вопросах не помогут, так как мир и безопасность в регионе важнее "идеалистических" армянских представлений о союзничестве, тем более не подкреплённых реальными фактами.

Армения оказалась в довольно сложной ситуации, потому что патологическая ненависть к Турции, Азербайджану и ко всем этническим тюркам, мешает сделать правильный выбор и наконец начать предпринимать реальные шаги по разблокированию транспортных коммуникаций. Ведь всем давно понятно, что если не будет открыт Зангезурский коридор, это приведёт к закрытию Лачинского коридора.

Ссылки армянской стороны на то что в трёхстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года не упоминается коридорный статус этого коммуникационного маршрута абсолютно не состоятельны.

В международном праве есть принцип паритета и взаимности. Если армянская сторона желает сохранить коридорный статус через Лачин, то хочет она этого или нет, ей придётся согласиться со статусом коридора на Нахичевань через Зангезур.

Причём в случае отказа от статуса Зангезурского коридора, армянской стороне придётся столкнуться с теми же проблемами, с которыми она уже испытывает на автомобильной дороге Горис - Кафан, которая частично проходит по территории Азербайджана и где были установлены азербайджанские таможенные и пограничные посты, взимающие пошлины в соответствии с азербайджанским законодательством.

В отличии от Армении, у Азербайджана есть альтернативные пути сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой через Иран и Турции.

Глупое упрямство официальных ереванских властей уже привело к тому, что импорт сжиженного газа и автомобильного топлива в Армению из Ирана резко снизился из-за того, что армянские власти заставляют своих водителей пользоваться узкой проселочной альтернативной дорогой Татев - Агван, которая не позволяет осуществлять движение крупнотоннажных автомобилей. Естественно это привело к росту цен на горючее в Армении, где большинство автомобилей работает на сжиженном газе из Ирана.

Таким образом, руководство Армении в очередной раз становится заложником своих же амбиций, которые приведут к ликвидации Лачинского коридора и изоляции армянского населения Карабахского региона Азербайджана, что послужит к окончательному исходу населения.

Открытие других транспортных маршрутов непосредственно связано со скорейшим проведением делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. На словах демонстрируя свою готовность начать этот процесс, официальный Ереван постоянно стремится обусловить проведение делимитации различными факторами. То требует осуществлять ее на основе устаревших карт 20 ых годов, то пытается присвоить оккупированные ещё в 1991 году 7 эксклавов Казахского района и селение Кярки Нахичеванской Автономной Республики, то заявляет, что переданные в советское время для хозяйственного использования во временное пользование Армянской ССР азербайджанские территории, это неотъемлемая часть их территории.

Вообщем делают все возможное, чтобы этот процесс затянулся на десятилетия и не позволил заключить мирное соглашение на основе завершения делимитации границы.

Армянская сторона прекрасно понимает, что проведение демаркации и делимитации границы есть признание территориальной целостности Азербайджана, которое окончательно поставит крест на всех несбыточных иллюзиях о реванше и неком "арцахе".

После чего останется только подписать документ об установлении дипломатических отношений, в котором будет письменно записан факт признания территориальной целостности Азербайджана для того, чтобы положить конец многолетней вражде, начать нормальный диалог и экономическое сотрудничество.

Исходя из этой логики, армянская сторона делает все возможное, чтобы избежать этих реалий. Для этого Н. Пашинян пытался отказаться от ранее объявленной на начало ноября трёхсторонней встречи в Москве и пытался сыграть на противоречиях с Западом, согласившись на встречу в Брюсселе 15 декабря 2021 года на предстоящем Саммите Восточного Партнерства.

Можно заметить возросшую в последнее время активность армянской дипломатии в Западном направлении. После того как ОДКБ не стало вмешиваться в пограничные столкновения, которые ереванские руководители пытались выдать за вторжение на территорию Армении.

Стремление усидеть на двух стульях всегда было присуще армянской внешней политике и утихший уже конфликт был развязан в своё время в угоду мировому армянству, которое готово пожертвовать соотечественниками ради призрачных идей о "Великой Армении".

Сейчас армянские политики пытаются понравиться зарубежной диаспоре своими заявлениями о том, что нужно разорвать все связи с главным союзником и ОДКБ, которые мол оставили Армению один на один с "кровожадным" Азербайджаном, не вмешались и не оказали военной помощи, переориентировав страну на Запад.

Особо им импонирует факт приглашения Н. Пашиняна принять участие в так называемом Саммите демократии в декабре 2021 года в Вашингтоне, которые они рассматривают как шаг к окончательному разрыву с традиционными союзниками.

Но при этом явно забывают то, что вмешательство России спасло Армению от окончательного разгрома и национальной катастрофы. Именно успешное российское посредничество дало армянской стороне возможность остановить боевые действия и шанс сохранив лицо, попытаться наконец наладить отношения с соседями мирным путём, завершив конфликт.

В предверии Сочинской встречи, армянские руководители постоянно выступали с заявлениями, в которых демонстрировали свою непримиримость и "воинствующий" дух, выдвигая неоправданные ничем требования, порой комичные.

Но увы для них, весь этот пустой пшик слетел сразу же как началась трёхсторонняя встреча в Сочи. Итоги встречи показали, что справедливая и чёткая позиция Азербайджана относительно окончательного завершения конфликта, приносит плоды. Уже первый взгляд на подписанное трёхстороннее Заявление от 26 ноября 2021 года показывает, что все претензии армянской стороны оказались необоснованными и не нашли никакого отражения в тексте.

Главными пунктами Заявления является именно намерение открытия транспортных коридоров в регионе, налаживание экономического сотрудничества и проведение демаркации границы. То есть все к чему последнее время постоянно призывает Президент Ильхам Алиев.

Очевидно, что такая позиция нашла полную поддержку российской стороны, которая заинтересована в открытии региональных транспортных коридоров, в том числе Зангезурского, которые принесут значительную экономическую выгоду и превратят регион в важный транспортный хаб Евроазиатского субконтинента.

Премьер-министр Н. Пашинян в очередной раз был вынужден согласиться с предложением российского посредника, отказавшись от своих нереалистичных требований.

На совместном пресс-брифинге глава армянского правительства выглядел довольно растерянным, но вынужден был признать, что встреча была позитивной и стороны нашли довольно много точек соприкосновения.

Из того, что было сказано на пресс-брифинге можно однозначно сделать вывод, что армянский премьер-министр остался в одиночестве и был вынужден принять все предложения российского посредника, которые делают первоочерёдными вопросы демаркации границы и открытия транспортных коммуникаций.

Армянская сторона, которая постоянно спекулирует на теме задержанных ещё в ноябре 2020 года диверсантов и взятых в плен в ноябре 2021 года армянских военнослужащих, не смогла их вынести на передний план.

Стороны в ходе переговоров безусловно обсуждали различные гуманитарные аспекты, в том числе и вопросы освобождения пленных, но азербайджанская сторона, которая постоянно проявляет добрую волю в одностороннем порядке, освобождая задержанных армянских военнослужащих, требует предоставления реальных карт минных полей, чтобы ускорить процесс восстановления освобождённых территорий и возвращения беженцев.

Однако армянская сторона под предлогом якобы отсутствия таких карт, отказывается это делать или предоставляет ложные карты, далёкие от реальности, что постоянно приводит к человеческим жертвам среди гражданских лиц.

Прошедшая встреча ещё раз доказала высокий дипломатический талант Президента Ильхама Алиева, его стойкость и терпение, который шаг за шагом ведёт Азербайджан к новым победам и достижениям.

Главе Азербайджанского государства в очередной раз в ходе долгих, почти трёхчасовых переговоров, удалось не только отстоять интересы Азербайджана, но убедить партнеров по переговорам в правоте своей позиции.

Очередная дипломатическая победа Азербайджана в нелёгком процессе окончательного урегулирования ещё раз доказала правоту позиции Президента Ильхама Алиева, избравшего военно- политический метод урегулирования конфликта, который принуждает государство-агрессор Армению принимать условия, отвечающие требованиям сложившихся реалий.

Армения в своё время проявив максимализм и пойдя по ложному пути, отказалась в ходе переговорного процесса от мирных предложений Азербайджана, которые носили значительный компромиссный характер, в том числе в отношении статуса для армянского населения Карабахского региона, стремясь закрепить оккупацию и присвоить оккупированные территории.

Теперь же, после сокрушительного поражения в войне и капитуляции Армении, ничего не остаётся кроме того, чтобы принять новые геополитические реалии. Все надежды ереванских политиков на то, что им удасться вовлечь в пограничный конфликт третьи стороны, оказались безуспешными.

Принятое в Сочи трёхстороннее Заявление ещё раз показало, что курс Президента Ильхама Алиева, направленный на окончательное урегулирование ситуации оказался правильным и единственным верным путём, который приведёт к установлению в регионе мира и безопасности.

Уже результаты этой встречи были высоко оценены как мировым сообществом, так и влиятельными международными организациями, такими как ООН и ОБСЕ.

К сожалению, в Армении итоги Сочинского Саммита были оценены не однозначно.

Представители радикальной армянской оппозиции назвали Заявление очередным актом предательства со стороны правительства Н. Пашиняна, продолжением пораженческой политики и тд. Но если бы армянское общество трезво смогло бы оценить ситуацию, то поняла бы, что иного пути у Армении нет.

Никто не может повернуть историю вспять: экономика страны в глубочайшем кризисе, армия деморализована, в стране наблюдается массовая миграция за рубеж. В этих условиях у армянского руководства нет иного пути кроме того, чтобы согласиться на мирные предложения азербайджанской стороны. Ведь путь к новой конфронтации, к которому призывают некоторые армянские политики, это дорога в никуда и может привести к исчезновению Армении с политической карты мира как независимого государства.

Несмотря на разногласия между ведущими мировыми державами по многим международным вопросам уже ясно, что в этом вопросе их мнения сходятся: конфликт окончен, победа Азербайджана бесспорна, 4 резолюции СБ ООН претворены в жизнь.

Возможно что и политики в Ереване начали это потихонько понимать, так как несмотря на все свои туркофобские взгляды, обратились с просьбой к России стать посредником в деле налаживания отношений с ненавистной им Турцией.

Предстоящая 15 декабря 2021 года встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Брюсселе, может стать очередным шагом к разрядке напряжённости между странами.

То что армянская сторона в основном согласилась с принципами урегулирования отношений между странами, предложенными Президентом Ильхамом Алиевым, вселяет осторожный оптимизм. Конечно процесс налаживания диалога между странами и народами является довольно сложным и непростым, но уже сделаны первые шаги к тому, что это возможно.

Практически повестка дня трехсторонней встречи в Сочи и предстоящей встречи в Брюсселе сформирована на основе предложений Президента Ильхама Алиева, который неоднократно призывал армянских руководителей образумиться и отказаться от бредовых идей, занявшись конкретными реальными делами.

В случае успешного развития переговорного процесса возможно достижение мирного соглашения, который может стать в дальнейшем моделью для решения схожих межгосударственных конфликтов. Эта модель построена на инициативах Президента Ильхама Алиева, которые базируются на основных принципах международного права-территориальной целостностью и нерушимости границ государств, что соответствует уставу ООН и других международных организаций.

Любые попытки потакания сепаратизму всегда приводят к кровавым войнам и многочисленным жертвам, которые остановить порой тяжело или невозможно.

Очередная победа в Сочи Президента Ильхама Алиева есть полное подтверждение правильности проводимой им внешней и внутренней политики, поддержанной всем азербайджанским народом, во имя защиты интересов Азербайджанского государства.

Пярвин Мирзазаде