Региональное и международное сотрудничество имеет критическое значение для борьбы с терроризмом. Необходимо продолжать борьбу с террористами, не ставя между ними различий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии 15-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, по мере очищения региона от таких кровавых организаций, как PKK, YPG [сирийское крыло PKK], FETÖ [террористическая организация Фетуллаха Гюлена], ДЕАШ, ускорится процесс наступления спокойствия, стабильности, а также экономического развития.

При этом глава турецкого государства привлек внимание к вопросу урегулирования кипрской проблематики.

"Ключ к решению кипрского вопроса - обеспечение суверенного равенства турок-киприотов и закрепление равного международного статуса", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции Эрдоган призывал все дружественные и братские страны к непредвзятой оценке предложенного Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) варианта урегулирования конфликта.

Очередной, 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит в воскресенье, 28 ноября, в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в организации.

По инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова датой проведения очередного саммита организации выбрано 28 ноября, когда отмечается День ОЭС.

В ходе встречи на высшем уровне лидеры стран обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут итоги председательства Туркменистана в ОЭС и ее уставных органах.

По итогам саммита ожидается принятие итоговой Декларации.

Предыдущий саммит ОЭС был организован в формате видеоконференции 4 марта текущего года.

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация. Образована в 1985 году и объединяет 10 государств - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан.