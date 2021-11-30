Посол Израиля выразил соболезнования азербайджанскому народу

Посол Израиля Джордж Дик выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением военного вертолета.

Как сообщает Day.Az, в этой связи израильский дипломат поделился публикацией в "Twitter".

"Глубоко потрясены новостью о крушении вертолета в Хызинском районе. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана, желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в публикации.