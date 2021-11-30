МИД Ирана соболезнует Азербайджану

Иран глубоко сожалеет об инциденте с крушением вертолета в Азербайджане, в результате которого погибли 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран выражает соболезнования азербайджанскому государству и народу в связи с этим трагическим событием, разделяет скорбь семей погибших.