https://news.day.az/politics/1410365.html Мы потеряли соратников, участников войны - Эльчин Гулиев
Мы потеряли соратников, участников войны - Эльчин Гулиев
"Выступать здесь сегодня очень тяжело. Мы потеряли соратников, участников войны. Они стали шехидами, родные и близкие будут гордиться ими".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета, сказал начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Он еще раз выразил соболезнования от имени руководства и личного состава ГПС родителям, родным и близким погибших офицеров и сотрудников: "Можете быть уверены, светлая память о наших шехидах останется в сердце каждого азербайджанского пограничника. Они будут рассказывать всем о героизме погибших".
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