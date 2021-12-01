"Выступать здесь сегодня очень тяжело. Мы потеряли соратников, участников войны. Они стали шехидами, родные и близкие будут гордиться ими".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета, сказал начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он еще раз выразил соболезнования от имени руководства и личного состава ГПС родителям, родным и близким погибших офицеров и сотрудников: "Можете быть уверены, светлая память о наших шехидах останется в сердце каждого азербайджанского пограничника. Они будут рассказывать всем о героизме погибших".