https://news.day.az/politics/1410831.html Послы США и Великобритании посетили Агдам - ФОТО
Послы США и Великобритании посетили Агдам - ФОТО
Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и посол Великобритании Джеймс Шарп отправились с визитом в Агдам, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на посольство США.
Послы посетили Агдам с целью встречи со спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмином Гусейновым и ознакомления с состоянием города.
"Посол США отметил, что Азербайджан сталкивается с трудностями в связи с восстановлением территории", - отмечается в сообщении.
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