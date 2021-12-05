https://news.day.az/politics/1411875.html В Ходжавенде обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
В Ходжавенде обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.
Об этом сказал Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
По его словам, совместная поисковая группа Азербайджана, России и Армении обнаружила тело армянского военнослужащего, оставшегося с войны в Ходжавенде. Тело передано армянской стороне.
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