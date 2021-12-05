Армения должна рассекретить архивы для поиска пропавших без вести азербайджанцев

После возвращения Азербайджаном своих территорий, оккупированных Арменией на протяжении трех десятилетий, исследователи занялись поиском информации о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта 1988-1994 годов, среди которых военнопленные и 719 мирных граждан (326 пожилых, 267 женщин и 71 ребенок), передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Eurasia Review пишет, что еще в 1994 году Томас Гольц обратил внимание на то, что гражданские лица, оказавшиеся в заложниках, выполняли функцию рабов в армянских домах, пока их не обменивали на пленников с другой стороны, а иногда на еду, топливо и даже тела убитых. Пленных часто казнили без должного судопроизводства, уродовали их трупы. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян отказался отвечать на запрос международных правовых организаций, касавшийся выдвинутых против Армении обвинений в отношении нарушения Женевских конвенций в ходе карабахского конфликта, поскольку страна, якобы, в нем не участвовала, несмотря на множество свидетельств, доказывающих поддержку Арменией сепаратистов, боровшихся за контроль над азербайджанской территорией.

Один из случаев касался гибели восьми азербайджанских пленных в Ереване. Международный Комитет Красного Креста получил сообщение, что они были убиты в ходе попытки "совершить побег". Их тела были возвращены Азербайджану вместе с трупами еще двух солдат, причина смерти которых была неизвестна. Гольц пишет, что по результатам вскрытия было установлено, что семеро были убиты с близкого расстояния: шестеро - выстрелом в голову, а один - в грудь; у восьмого было перерезано горло, у двоих были отрезаны уши, а один труп оказался выпотрошен. Таких ран не бывает у людей, которых убивают при побеге, заявил британский судмедэксперт, прибывший в Баку, чтобы изучить тела погибших. Он подтвердил, что люди подвергались пыткам. Когда соответствующие доказательства были представлены Армении, там заявили, что пленники "совершили массовое самоубийство: украли пистолет у охранника, осознав, что их побег обречен на провал".

По сообщениям Хьюман Райтс Вотч, доктор Деррик Паундер, судмедэксперт из Шотландии подтвердил после вскрытия восьми возвращенных трупов азербайджанских военнопленных, что шестеро из них были казнены одновременно.

Большинство преступлений, совершенных армянскими националистами, были проигнорированы западными политиками, экспертами и СМИ. The Washington Post сообщала, что один из членов комиссии ОБСЕ, которого попросили прокомментировать захват азербайджанских заложников и их казни, сказал: "Поднимать шум из-за мертвых азербайджанцев не выгодно для политики Вашингтона".

В ходе первого конфликта всего погибли десятки тысяч человек, в том числе гражданское население. В традиции западного ориентализма Южный Кавказ рассматривается через призму ислама. Гольц пишет, что США было плевать на убийство азербайджанцев, и они склонялись в сторону Армении, как и Россия. "К сожалению, американцы относятся к армянскому поведению, включая отсутствие у Еревана уважения к Женевским конвенциям, равнодушно, - пишет Гольц. - Неужели такой подход отражает избирательность в части соблюдения прав человека, в том числе и права на жизнь?"

Большая армянская диаспора, особенно в США и Франции, оказывала значительное влияние на СМИ и западные правительства, представляя исключительно свой взгляд на проблему в отношении прав человека и перекладывая вину на Азербайджан. Невероятно сложно найти статьи того времени, в которых бы описывались нарушения прав человека в отношении азербайджанских пленников со стороны армянских захватчиков. Большинство материалов о культурном геноциде касались угрозы уничтожения армянского культурного наследия в Карабахе, а о массовом уничтожении азербайджанских культурных и религиозных памятников на протяжении последних трех десятилетий оккупации не упоминалось. Хотя за 30 лет Армения разрушила регион настолько, что он стал напоминать японские города Хиросиму и Нагасаки после того, как американцы сбросили на них атомные бомбы в 1945 году.

Запад рассматривает Южный Кавказ в разрезе "многовекового конфликта" между христианами и исламским миром, но на самом деле конфликт связан не с религией или столкновением цивилизаций, а с территориальными притязаниями Армении.

Именно армянские националисты ответственны за два наиболее серьезных преступления.

Первое - этническая чистка, совершенная страной-оккупантом, в результате которой сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Огромное количество граждан приобрели статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома, большинство из которых было разрушено и находится на заминированной во время оккупации территории.

В течение трех десятилетий незаконной оккупации армянские националисты попытались изменить демографию территории, размещая на ней новых поселенцев. Примерно 150 тысяч армян переехали в Карабах и семь оккупированных районов вокруг него. Большинство из них вернулось в Армению, когда территории были возвращены под контроль Азербайджана. По мере отступления они уничтожали дома, коммуникации и дороги. The Economist подсчитал, что стоимость восстановления семи регионов составляет $15 млрд.

Второе преступление - уничтожение более 600 азербайджанцев в городе Ходжалы в феврале 1992 года. В своей книге "Черный сад", опубликованной в 2003 году Нью-Йоркским университетом, Томас де Ваал пишет, что никогда армянский военный лидер времен Первой Карабахской войны, а затем президент Серж Саргсян, не был так откровенен и жесток, когда сказал: "До Ходжалы азербайджанцы считали, что мы шутки шутим. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли развеять этот миф. У нас получилось. Надо также учитывать, что среди ребят были и те, кто бежал из Баку и Сумгайыта". По мнению де Ваала, таким образом Саргсян признал, что резня в Ходжалы была намеренным актом массового убийства с целью устрашения противника.

А 2 апреля 1993 года жители Кяльбаджара, 60 тысяч человек, были окружены армянскими вооруженными формированиями, которые предоставили мирным гражданам всего 10 часов на эвакуацию. Некоторым бежать не удалось... На видео, записанном в то время, запечатлены ликующие армянские солдаты во главе с международным террористом Монте Мелконяном.

После освобождения в 2020 году своих территорий Азербайджан продолжает обнаруживать там могилы жертв массовых расправ. Тем временем родственники пропавших без вести продолжают их искать. Международное сообщество должно оказать давление на армянские власти с тем, чтобы они рассекретили свои архивы и предоставили информацию о пропавших четырех тысячах азербайджанцев.