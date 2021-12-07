Известный голливудский актер Джордж Клуни превратился в подкаблучника и обслугу армянской диаспоры. Армянские женщины, окручивающие мировых звезд, это давняя и проверенная технология армянской диаспоры по насаждению армянской идеологии в обществах других стран.

Джордж Клуни, Дуэйн Джонсон, Владимир Спиваков, Евгений Кисин, Михаил Пиотровский, Александр Ревва и многие, многие другие. Мы видели трансформацию их взглядов и мнений под воздействием армянских жен. Тот же Спиваков в каких только политических акциях не участвовал, чтобы порадовать свою супругу - армянскую националистку Сатеник Саакянц, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Ну а Джорджа Клуни, который достаточно долго ходил в холостяках, и ранее никогда в политических процессах замечен не был, теперь тоже вступил в армянский пропагандистский клуб. После женитьбы на своенравной ливанской армянке Амаль (теперь она Клуни) супруга втащила его в политическую борьбу за армянские интересы.

Например, Джордж Клуни, утративший под влиянием жены собственное мнение, вынужден был отказаться от многомиллионного контракта с одной из зарубежных авиакомпаний.

Как сообщил актер в интервью британскому изданию The Guardian, ему был предложен контракт с гонораром в 35 миллионов долларов. Для этого нужно было проработать всего один день.

По словам актера, он принял решение отказаться от контракта после разговора с супругой Амаль Клуни.

"Реклама была связана со страной, которая хоть и является союзником, но зачастую является источником сомнительных вещей. Мы решили, что оно того не стоит", - рассказал подкаблучник Клуни.

"Мы" - это значит Амаль, а потом уже Джордж Клуни. А страна, которая по мнению супруги Клуни является "источником сомнительных вещей" - это Турция.

Актер подчеркнул, что его супруга будучи адвокатом, "очень ответственно подходит к проблемам, связанным с нарушениями правам человека". По словам Клуни, он решил, что не стоит мучиться по этому вопросу.

Однако Джордж Клуни как-то опускает тот момент, что его супруга проявляет ответственность не в вопросах прав человека, а в отстаивании особых привилегий армян. За армянскими террористами тянется кровавый шлейф преступлений по всему миру, но благодаря таким Клуни это всегда замалчивается и завуалируется.

Очевидно, что, в ответе Джорджа Клуни на этот вопрос абсолютно отсутствует его собственное мнение, во всем фигурирует только мнение его властной супруги.

Французский журналист, замдиректора журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон прокомментировал несостоявшуюся сделку Клуни.

В своем микроблоге Twitter Бюиссон отметил, что, поскольку Амаль и Джордж Клуни активно участвовали в кампании по признанию "геноцида армян" 1915 года, речь идет о Турции и государственной турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Амаль Клуни участвует в кампании по признанию "геноцида армян" по зову крови и в силу армянского национализма, а Джордж то с какой стати подался в политику, да еще и в интересах далекой от него Армении? Став супругом армянской националистки, он тем самым подписал контракт на пожизненное служение интересам политического армянства.

Напоминаем, что Джордж Клуни приезжал в Армению 24 апреля 2016 года, приняв участие в церемонии вручения международной премии Aurora Prize for Awakening Humanity. В Ереване Клуни произнес пламенную речь на тему т.н. "геноцида армян", после чего вероятно удостоился поощрения со стороны супруги.

Как известно, Амаль Клуни представляла интересы Армении в Европейском суде по правам человека. Однако этот суд признал, что "геноцид армян" является мнением, а не историческим фактом. Но ведь это не важно, когда на службе армянского лобби с его опасными сепаратистскими проектами и националистической идеологией стоят такие Клуни, Спиваковы, Кардашьяны и Симоньяны...