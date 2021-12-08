Сахиба Гафарова прибыла в Стамбул для участия в очередной сессии ПС ОИС

8 декабря парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой прибыла в Стамбул для участия в 16-й сессии Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В стамбульском аэропорту им. Ататюрка делегацию встречали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул нашей страны в Стамбуле Нармина Мустафаева, глава группы дружбы с Милли Меджлисом в ВНСТ Шамиль Айрым и другие официальные лица.

Программа поездки включает в себя выступление председателя Милли Меджлиса на сессии ПС ОИС и ряд встреч с руководителями участвующих в сессии делегаций.