Прагматизм Президента Ильхама Алиева: во главе всего - национальные интересы Азербайджана

У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их - наш долг. Автором этого высказывания является английский государственный деятель Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон. И эти его слова весьма точно характеризуют политику любого государства, всегда и везде отстаивающего собственные национальные интересы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является именно таким прагматичным, но твердым в отстаивании интересов собственного государства политическим деятелем. Это ярко проявилось и в ходе реализации грандиозных экономических, нефтегазовых и транспортных проектов, против которых выступали ведущие мировые державы. Многие из них Азербайджан реализовал за свой счет, что является доказательством грамотности руководства нашей страны и его способности продвигать те решения, которые отвечают национальным интересам Азербайджана.

В ходе 44-дневной войны Азербайджан столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны союзников Армении. В первую очередь, со стороны Франции, руководители и политики которой всегда вынуждены были учитывать мнение влиятельной армянской диаспоры. В частности, можно вспомнить про принятую Сенатом Франции 25 ноября 2020 года резолюцию, предлагающую французскому правительству признать не признанную даже Арменией т.н. "нагорно-карабахскую республику".

Мы прекрасно помним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель и попросил не вмешиваться во внутренние дела Баку. "Если они (армяне - прим. ред.) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство", - заявил Президент Азербайджана во время своего обращения к народу.

Глава нашего государства тогда также отметил, что за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса. И это была правда, это были факты, опровергнуть которые попросту невозможно. А вот вспомнить еще кое что, касающееся Франции, можно. В частности, голословные заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу мифических "боевиков из Сирии ", якобы воевавших на стороне Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Мы прекрасно помним, что официальный Баку запросил доказательства сказанного Макроном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал эти заявления своего французского коллеги неприемлемыми. "У нас нет наемников, но есть армия, состоящая из 100 тыс. бойцов", - заявил он. И в Париже попросту не нашли, чем ответить на эти слова главы нашего государства.

Прошел год. Азербайджан уверенно продвигает отвечающую нашим национальным интересам повестку. Ее краткий смысл сводится к тому, что в регионе воцарился новый статус-кво. Наша страна является политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа. Вопроса "статуса" для Карабаха нет и быть не может, война завершилась, и нужно готовить народы Азербайджана и Армении к миру, нужно продвигать проект Зангезурского коридора, всячески развивать сотрудничество между всеми государствами Южного Кавказа.

Ради достижения этой цели глава нашего государства согласен вести переговоры с кем угодно и когда угодно. Это позиция сильного, уверенного в своей правоте и в способности добиваться любой поставленной цели политического деятеля. И в этом плане неудивительно, что Президент Ильхам Алиев соглашается на встречи в Сочи, Москве, Брюсселе.

В столице Бельгии, к примеру, в среду вечером состоялась встреча между Президентом Франции Эммануэлем Макроном, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И по ее итогам, ранее активно и беспочвенно критиковавший нашу страну Макрон поделился фотографией с главой нашего государства и подписал ее на азербайджанском языке.

"Мы должны найти решения для устойчивого мира. Вчера вечером мы сделали шаги для этого вместе с Президентом Алиевым, а затем и с премьер-министром Пашиняном", - написал французский лидер в Facebook. И это еще одна победа нашей страны, Президента Ильхама Алиева. Он сумел убедить в правоте подходов официального Баку даже Францию. Он действует, как опытный гроссмейстер. Он считает своим долгом защиту национальных интересов Азербайджана, превращая наших вчерашних противников в наших союзников.

Акпер Гасанов