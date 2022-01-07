Говорит "болтающийся между ног": провокация Владимира Жириновского против Казахстана

Автор: Акпер Гасанов

Кто бы сомневался?! Лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно уже закрепил за собой статус политика, устами которого глаголет руководство России. К примеру, его антиукраинские заявления, притязания на Крым были оглашены за годы до событий 2014 года. И в адрес Казахстана, в котором Жириновский родился и вырос, лидером ЛДПР ранее были озвучены провокационные, лживые, оскорбительные речи.

"Я оттуда, я говорю, русские построили все города в Казахстане, заводы, фабрики, университеты, музеи. Все! Они в степи были, они - кочевники, они в юрте!" - сказал Жириновский как-то в программе пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале "Россия-1". И совершенно ошибочную оценку этим речам тогда дал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

"Нам уже давно нужно перестать серьезно относиться к публичным заявлениям Жириновского о Казахстане. Тут такое сплошное шоу, никакой политики. Естественно, попытка заработать очки у электората перед выборами. Вот и все.", - заявил Абаев в эфире "Открытого диалога 2.0", опубликованного в Facebook ведущего Александра Трухачева.Насчет попытки заработать очки перед выборами он был прав.

Напомню, что выборы в Государственную Думу РФ состоялись в сентябре прошлого года и завершились печально для ЛДПР, число депутатов в ГД от которой сократилось с 39 до 21. То есть, привычная ура-патриотическая риторика Жириновского , как и в целом его речи и сам факт присутствия на политической арене, уже изрядно поднадоели россиянам. Но в том и состоит проблема главного политического скомороха РФ, что не может он выйти за пределы того амплуа, которое ему раз и навсегда определили.

Поэтому и неудивительно, что Владимир Вольфович, на закате жизненного пути, решил снова испортить свой будущий некролог.В эфире Радио КП он весьма своеобразно рассказал , почему возникли протесты в Казахстане, кто за ними стоит и как можно восстановить мир в республике. Что называется с места в карьер, он назвал Казахстан "искусственным, хрупким государством". После чего принялся утверждать, что "почти вся территория Казахстана - это бывшие русские территории".

В качестве "аргумента" Жириновский принялся называть русские названия казахстанских городов. Но тут впору напомнить, что на территории

РФ есть исторически немецкий город Калининград, который до 1946 года именовался Кенигсбергом.В котором родился Иммануил Кант- немецкий философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения.

За тот период, что Кенигсберг называется Калининградом, оттуда не вышло ни одного мыслителя мирового уровня, да и вообще сколь-нибудь известной в мире персоны. Но в ФРГ не говорят о необходимости возвращения исторически немецких земель. Потому, что там нет неуважительного отношения к международному праву. В ФРГ нет таких политических провокаторов, как Жириновский.

Которому имеет смысл напомнить про то, что на территории РФ есть немало городов с тюркскими названиями. Это Казань, Астрахань, Самара, Тюмень, Иркутск, Челябинск, Уфа, Саратов, Кемерово. А Барнаул в переводе с казахского означает "хорошее стойбище". При этом в Казахстане никто не говорит о необходимости присоединения Барнаула к РК. Но, лидер ЛДПР привык к иным, далеким от цивильных и уважительных, способам ведения политической дискуссии.

Самое забавное- это слушать вопли Жириновского по поводу того, что "в Казахстане нет демократии, свободы прессы". Чья бы, простите, корова мычала! Это говорит представитель страны, лидера оппозиции которой убивают прямо под стенами Кремля и до сих пор не могут найти заказчика этого преступления. Это говорит политик страны, которая традиционно занимает последние места в индексах свободы слова. Смешны слова ваши, Владимир Вольфович!

Причем, практически все. "Только русская армия спасет ситуацию!", утверждает он. И это на фоне информации о том, что командование контингентом ОДКБ в Казахстане возложено на командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова.Который в 2014 году руководил операцией по оккупации Россией полуострова Крым. По данным украинских военных экспертов, так же Андрей Сердюков руководил подразделениями российских войск на Донбассе, используя позывной "Седов".

Именно под его руководством был создан Центр территориальных войск, (Новочеркасск, Россия) Южного ПО (Ростов-на-Дону, Россия) для управления проведением операции против Украины. С весны 2015 года Сердюков возглавил Центр территориальных войск. За курирование операцией по оккупации территорий Украины в 2015 году он получил звание генерал-полковник.И биография Сердюкова дает представление о том, какая в реальности миссия возложена на российских военнослужащих в Казахстане.

Понимает все и Жириновский. Но не признает очевидного. Наоборот, он лжет, пытаясь оскорблять и руководство Казахстана и саму эту страну.

Он открыто предъявляет претензии на казахстанские города. Как все это назвать? Вместо ответа на данный вопрос, предлагаю вспомнить о том, что секретарь московского городского комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что партия ЛДПР "болтается между ног" власти.

С таким заявлением он выступил на предвыборных дебатах кандидатов в Госдуму. "В Госдуме четыре партии, но три из них - это "Единая Россия", правая нога власти, "Справедливая Россия" - левая нога власти. А между ними болтается Жириновский", - заявил Парфенов в ходе дебатов, трансляция который проходила на телеканале ТВЦ.И вот теперь тот, кто "болтается между ног", на закате своей жизни, делает новые провокационные заявления. Причем, против республики, в которой родился и вырос.