Если в Москве не отреагируют на провокации Милонова, у Баку может лопнуть терпение

Это экстраординарная ситуация, когда Президент Ильхам Алиев использует свои полномочия главы правящей партии, обращаясь к своему коллеге - главе правящей партии России Дмитрию Медведеву. Это говорит о том, что чаша терпения азербайджанского руководства переполнена.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Напомним, что 7 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита депутата Госдумы от возглавляемой им партии - Виталия Милонова на территорию Азербайджана.

На днях Милонов в очередной раз совершил незаконный визит на территорию Азербайджана. В зоне ответственности российских миротворцев депутат ГД провел встречи с сепаратистами.

Как подчеркнул Велизаде, речь идет не об оппозиционном депутате, а о представителе правящей партии. Это говорит о том, что в российской политической элите все еще есть люди, которые не понимают и не принимают сложившихся в регионе постконфликтных реалий. Что касается самого Милонова, то это не первый его визит в Карабах. Этот депутат Госдумы выступает с подстрекательскими провокационными заявлениями, бросая тень на имидж правящей партии и имидж России как партнера Азербайджана, сказал политолог, добавив, что в нашей стране эти действия воспринимаются вполне однозначно.

"Налицо попытка некоторых политических кругов России, достаточно влиятельных, переиграть ситуацию назад, заигрывать с сепаратистами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это создает негативный фон для двусторонних отношений, которые в этом году будут отмечать свое 30-летие. Есть хорошая позитивная динамика в экономической и политической сферах, но поведение таких, как Милонов, бросает тень на двусторонние отношения. Если руководство правящей партии России не отреагирует или отреагирует недостаточно резко, если Милонов будет продолжать в том же духе, не исключается, что будет иметь место определенная напряженность, в частности по парламентской линии.

С другой стороны. Милонов не единственный от правящей партии РФ, кто активно поддерживает связи с армянскими сепаратистами, выступает с заявлениями, не соответствующими духу двусторонних отношений. Думаю, тут вопрос не только в Милонове, вопрос нужно ставить в более широком формате. Что будет, например, если азербайджанские депутаты от правящей партии будут выступать с антироссийскими заявлениями? Это непременно вызовет негативный резонанс в России. А не происходит этого, потому что есть общая линия поведения, общие подходы, и эти подходы определяют политическую и стратегическую линию правящей партии Азербайджана", - подчеркнул наш собеседник.

К сожалению, отметил политолог, нелицеприятные факты имеют место и говорят о желании определенных кругов торпедировать процесс урегулирования в Карабахе и отношения Баку и Москвы.

Что касается последствий безответственного отношения миротворцев к своим обязательствам, то, по мнению Велизаде, Азербайджан будет предлагать и настаивать на том, чтобы азербайджано-армянскую границу на участке Лачинского коридора контролировали азербайджанские пограничники, чтобы они осуществляли процедуры, к которым так несерьезно относится РМК.

"Лачинский коридор это не проходной двор. Если кто-то пытается переиначить принципы действия гуманитарного коридора на принципы проходного двора, азербайджанская сторона, думаю, дальше этого терпеть не будет", - заключил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева