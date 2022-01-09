МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с многочисленными человеческими жертвами во время метели в Пакистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в "Twitter".

В публикации говорится: "Мы глубоко опечалены сообщением о гибели по меньшей мере 23 человек в результате экстремальных погодных условий во время снежной бури в городе Мурри. Выражаем соболезнования народу и правительству братского Пакистана. Упокой Аллах души жертв трагедии!".