https://news.day.az/politics/1424827.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с многочисленными человеческими жертвами во время метели в Пакистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в "Twitter".
В публикации говорится: "Мы глубоко опечалены сообщением о гибели по меньшей мере 23 человек в результате экстремальных погодных условий во время снежной бури в городе Мурри. Выражаем соболезнования народу и правительству братского Пакистана. Упокой Аллах души жертв трагедии!".
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