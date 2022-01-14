Убегая из Ходжавенда армяне побросали оружие и боеприпасы

В Ходжавенде обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов армянской армии.

Как передает Day.Az, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции в результате проведенных на территории района очередных контрольно-профилактических мероприятий обнаружили различные боеприпасы, принадлежавшие армянской армии.

Сотрудники полиции изъяли 1 миномет, 2 гранатомета, 8 артиллерийских снарядов и 6200 патронов различного калибра.