https://news.day.az/politics/1426720.html Убегая из Ходжавенда армяне побросали оружие и боеприпасы - ВИДЕО
Убегая из Ходжавенда армяне побросали оружие и боеприпасы - ВИДЕО
В Ходжавенде обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов армянской армии.
Как передает Day.Az, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции в результате проведенных на территории района очередных контрольно-профилактических мероприятий обнаружили различные боеприпасы, принадлежавшие армянской армии.
Сотрудники полиции изъяли 1 миномет, 2 гранатомета, 8 артиллерийских снарядов и 6200 патронов различного калибра.
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