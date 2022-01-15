Стало известно, где и когда пройдет фестиваль "Технофест" в 2022 году

Очередной крупнейший в мире фестиваль авиации, космоса и технологий "Технофест" пройдет в Азербайджане 26-29 мая, передает Day.Az в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

В связи с этим начался прием заявок на "Технологические конкурсы" в рамках фестиваля. Конкурсы также будут открыты для международного участия.

Крайние сроки для заявки по каждому конкурсу отличаются и подробную информацию можно найти на сайте www.teknofest.az.

Мероприятие "Технофест" с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.