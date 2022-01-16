Легенды о жертвах среди армян в 1990 году заложили идеологическую основу армянского национализма

В МИД Азербайджана прокомментировали утверждения армянской стороны о якобы совершенных в 1990 году так называемых "армянских погромах".

Как передает Day.Az, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила на своей официальной странице в Twitter, что такая пропаганда в постконфликтный период вызывает сожаление и опасна.

"В МИД Армении вновь заговорили о так называемых "погромах", якобы совершенных в январе 1990 года. Легенды, согласно которым армяне стали жертвами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постконфликтный период вызывает сожаление и опасна", - отметила Лейла Абдуллаева.