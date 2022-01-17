В Хырдалане обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории массива Гушчулуг в городе Хырдалан (Абшеронский район).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

После того, как люди, находившиеся на территории вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отошли на безопасное расстояние и на время был ограничен доступ посторонних лиц, пиротехники установили, что это 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56, один 82-мм минометный снаряд ОФ-832 и один 122-мм снаряд БК-м, пригодный для боевого применения.

Снаряды были изъяты пиротехниками из района для обезвреживания и утилизированы.

Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.