https://news.day.az/politics/1427644.html Али Асадов встретился с председателем парламента Монтенегро
Али Асадов встретился с председателем парламента Монтенегро
Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Монтенегро в различных направлениях, выражена уверенность в том, что визит А.Бечича даст импульс расширению двустороннего сотрудничества.
Были обсуждены также перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
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