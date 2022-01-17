Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Монтенегро в различных направлениях, выражена уверенность в том, что визит А.Бечича даст импульс расширению двустороннего сотрудничества.

Были обсуждены также перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.