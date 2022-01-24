Русофобия, в которую вложили миллионы

Автор: Мехти Ахмедзаде

С развала СССР прошло уже более 30 лет и за это время финансируемые Западом некоммерческие организации сумели полностью закрепиться в Армении, где на сегодняшний день некоммерческие организации оказывают существенное влияние на ее внешнюю и внутреннюю политику. Одной из крупнейших организаций, пустивших свои когти в Армению, является Фонд Сороса, активисты которого продолжают свою деструктивную деятельность, пытаясь оторвать ее от России.

Фонд Сороса действует в третьей армянской республике с конца 1990-х годов и финансирует работу почти всех НПО. За время своего существования он оказал поддержку более 200 различным организациям в реализации программ по защите прав женщин, предотвращению домашнего насилия и т. д. Однако в реальности этот Фонд, главный офис которого находится в столице Армении - Ереване, преследует политические цели.

В настоящее время Фонд Сороса имеет местные офисы в более чем 70 странах мира. По официальным данным Фонда, годовой бюджет Фондов Сороса в 2017 году составил 940 миллионов долларов. Фонд Сороса потратил 14 миллиардов долларов с момента своего основания в 1984 году. В настоящее время Фонд имеет 1400 сотрудников по всему миру.

Многие страны мира рассматривают Фонд Сороса как главного спонсора мятежей, революций и беспорядков. Как пример из недавнего прошлого, Джордж Сорос пытался устроить бархатную революцию во многих постсоветских странах, но самой успешной для него страной стала Армения, где к власти пришел Пашинян.

"Бархатная революция", произошедшая в Армении в 2018 году, обнажила процессы, длительное время происходившие в этой стране в тайной форме. Зловещая революция, сыграв роль "спускового крючка" в превращении "антироссийских настроений" в стране в "антироссийский фронт", превратилась в волну гнева на российские инвестиции и бизнес. В то же время с назначением Никола Пашиняна премьер-министром в результате "бархатной революции" позиции Фонда Сороса в стране стали стремительно укрепляться.

Армения - это единственное постсоветское государство, "удостоившееся" особой поддержки Сороса. Фонд Джорджа Сороса, которого называют крестным отцом "цветных революций", выделил свыше 48 млн долларов США более чем 200 организациям, чтобы влиять на политику Армении. За три месяца до "бархатной революции" в Армении его усилиями целенаправленно были подготовлены журналисты и представители гражданского общества из окружения Никола Пашиняна и его команды. Уже тогда ни у кого не вызывало сомнения, кто стоит за всеми происходящими событиями в Ереване, а уж последующие события, с героизацией нацистских ставленников, открытая русофобия в обществе, неприкрытые реверансы в сторону Вашингтона и Евросоюза в противовес интересам России не оставили сомнений в том, кто является истинными хозяевами нынешних армянских элит. Если детально всмотреться в новый список чиновников и лиц, которые сегодня руководят Арменией, то можно с уверенностью сказать, что Сорос создал свое государство на Южном Кавказе.

Сегодня основными политическими целями этого Фонда являются обеспечение не только прозападного, но и просоросовского курса Армении, и желание превратить Армению в свой опорный пункт на Южном Кавказе. Фонд и его структуры вольготно чувствуют себя в этой стране. С помощью известного миллиардера Джорджа Сороса США занимаются переформатированием гражданского общества в Армении и пытаются через нее развалить Россию и Иран. С подачи Сороса в последние годы в Армении была развернута широкомасштабная кампания, целью которой было показать, что проблемы в армянской экономике вызваны Россией, и были использованы все средства для усиления антироссийских настроений у армянского населения.

Еще одна организация - журналистский клуб "Аспарез" является одним из самых важных партнеров Фонда Сороса. Главными спонсорами клуба являются, американское и британское посольства, Евросоюз и ряд западных НПО. Только лишь за период с 2017 по 2018 год "Аспарез" получил 120 000 долларов США.

Существует еще одна яркая группа - террористы "Сасна црер", которые были официально зарегистрированы как политическая партия после прихода к власти Никола Пашиняна. Они позиционирует себя как военно-патриотическую силу, постоянно ведя антироссийскую пропаганду и призывают власти к выходу республики из ОДКБ и ЕАЭС. Последствия такой политики для Армении, полностью зависящей от подачек России, не нуждаются в объяснении. Стоит лишь вспомнить недавние митинги, где протестующие армяне выкрикивали русофобские лозунги. Одним из самых скандальных заявлений, озвученных в самом центре Еревана, близ российского посольства стало "Прощай, немытая Россия!".

Фактически, финансируемые США и ЕС НПО пытаются сделать из России врага армянского народа, активно продвигая русофобию, выставляя РФ главным виновником кризиса в стране. Причем все прекрасно понимают, что во всех своих бедах виновата сама Армения и ее агрессорская политика против Азербайджана. Такие организации уничтожают пророссийские взгляды в Армении, насильно навязывают западные настроения и мышление.

Нашим соседям же следует уже осознать, что вмешательство внешних сил во внутриполитические процессы в тех или иных странах никогда не доводило до добра, и не служило интересам общества этих стран. В конечном итоге это выражалось не только в конфликте интересов, но и в прямом политическом противостоянии, что мы сегодня и наблюдаем в Армении. Очевидно, истинных хозяев Армении не устраивает нынешнее положение вещей, когда западным силам так и не удалось закрепиться на Южном Кавказе путем ввода западных миротворческих сил и наблюдателей. Поэтому делаются попытки все переиграть, спровоцировать отречение от России и, используя реваншисткие настроения среди армян, начать Третью Карабахскую войну, которую Армения также с треском проиграет, ибо от армянской армии ничего не осталось и новая реальность, установленная в регионе неизменима. Чем больше Армения будет идти на поводу Сороса против России, тем быстрее она будет терять то, что она сегодня называет "государственностью" и "независимостью".