Неистребимая тюркофобия в Армении: памятник террористу Тейлеряну, как лакмусовая бумажка

Автор: Акпер Гасанов

Для начала, просто перечислю последние новости на тему процесса нормализации турецко-армянских отношений. Начнем с того, что армяне Турции возлагают надежды на новый армяно-турецкий переговорный процесс, стартовавший со встречи в Москве. Турецкая газета Hürriyet побеседовала с представителями армянской общины Стамбула и узнала об их ожиданиях.

По мнению армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна, армяне Турции рады тому, что Ереван и Анкара предпринимают шаги по нормализации отношений. Он отметил, что с точки зрения инвестиций и культуры очень ценны все шаги, направленные на установление отношений между двумя странами.

Кроме того, глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталье и обдумывает целесообразность участия в нем. Также напомню, что недавно в Москве состоялась первая встреча спецпосланников Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. Между двумя странами 2 февраля будут запущены чартерные рейсы, а в ближайшие дни ожидается повторная встреча спецпосланников.

Наконец, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично принял решение о назначении вице-спикера Рубена Рубиняна спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией. И самое главное - Пашинян отметил, что вне зависимости от того, кто будет в статусе переговорщика, всю ответственность за процесс несет лично он.

Все происходящее может создать впечатление о некоем благостном фоне, на котором протекает процесс нормализации турецко-армянских отношений. В реальности же, все совсем не так. Армянское общество более ста лет живет, формируется в условиях передающейся из поколения в поколение ненависти к туркам, азербайджанцам, ко всем тюркам. Собственно, все это мы увидели недавно, когда армянские пользователи соцсетей открыто писали о том, что армянский контингент в составе ОДКБ был отправлен в Казахстан в качестве какого-то "ответного шага" за поражение Армерии в 44-дневной войне.

Понятно, что это был бред сивой кобылы, но это была лакмусовая бумажка, показавшая недремлющую тюркофобию в армянском обществе. И в этой связи вовсе неудивительной является информация о том, что некое движение "Освобождение" провело акцию в Маралике Ширакской области Армении, возложив цветы к памятнику террориста Согомона Тейлеряна.

Открытие этого памятника произошло 22 апреля 2015 года, за два дня до того, как мировое армянство отмечало 100-летие общенационального мифа про "геноцид армян" в Османской империи. Автор - заслуженный художник Армении Самвел Петросян. Он изваял террориста Тейлеряна с револьвером в руках и головой убитого им бывшего Большого визиря Османской империи Талаата-паши под ногой.

"Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что памятник Согомону Тейлеряну, установленный в Маралике, в ближайшие месяцы будет демонтирован во имя установления армяно-турецких отношений. Очень надеемся на то, что эта новость - всего лишь попытка мониторинга настроений армян. Тем не менее, для того, чтобы показать значение Тейлеряна и его памятника для нас, мы начали акцию, возложив к нему венки и цветы. За это время мы получили много писем от наших соотечественников из диаспоры о том, что они хотят принять участие в нашей акции, возложить цветы в честь великого героя армянского народа. Движение "Освобождение" благодарит всех, кто поддерживает нашу инициативу. Уверены, что к акции присоединятся многие, и она станет по-настоящему общенациональной. Тейлерян - пример для каждого армянина и напоминание предателям о том, что каждый из них ответит за свои действия. Все мы - дети Согомона. Мы не сдадимся", - говорится в заявлении движения "Освобождение".

Такое вот заявление, показывающее, насколько сильны и неистребимы традиции почитания террористов в Армении в армянской диаспоре. Сильны и неистребимы и традиции тюркофобии и среди армян, проживающих в разных странах мира. Тут не грех вспомнить о том, что не только в Маралике, но и во французском городе Марсель, только теперь уже в рамках мероприятий по случаю 102-й годовщины "геноцида армян", была открыта площадь имени Согомона Тейлеряна.

Как сообщала тогда Nouvelles d'Armenie, на церемонии присутствовали мэр Марселя Жан-Клод Годен, глава коммуны Экс-ан-Прованс Ив Морен, общественно-политические деятели, представители армянской общины. Последние и были инициаторами открытия этой площади имени убийцы, которого так почитают все новые и новые поколения армян.

Как известно, утром 15 марта 1921 года у этого дома №4 по улице Гарденберг-штрассе в берлинском районе Шарлоттенбург, Тейлирян на глазах множества свидетелей застрелил из пистолета Парабеллум Люгер Р08 бывшего великого визиря Талаата-пашу. Армянский террорист был направлен в Берлин партией "Дашнакцутюн", которая, заметим, до сих пор функционирует и имеет своих представителей в парламенте Армении.

Увы, предъявляющие к Турции и Азербайджану по любому надуманному поводу или лживому доносу страны Европы, особенно Франция, в упор не видят того, что в Армении существует партия, члены которой совершали теракты в старом Свете. И Тейлерян - далеко не единственный террорист-член "Дашнакцутюн". Имеет смысл напомнить также о том, что преступление Тейлеряна было всего лишь эпизодом операции "Немезис", подготовленной армянскими террористами.

В рамках этой террористической операции 19 июня 1920 года в Тбилиси был убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халид бек Хасмамедов. Убийство осуществил Арам Ерканян, вторым участником операции был Мисак Киракосян. Кроме того, в рамках все той же операции "Немезис" 19 июля 1921 года в Стамбуле был убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир. И вот таких вот убийц и террористов до сих пор почитают в РА, как героев. Стоит ли в этих условиях верить в искренность намерений официального Еревана, заявляющего о готовности нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном? Вопрос риторический.