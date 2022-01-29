Секретные биолаборатории в Армении угрожают безопасности всего региона

США построили в Армении десятки секретных лабораторий, направленных прежде всего против интересов России. И хотя Москва регулярно выражала обеспокоенность Еревану по этому вопросу, прозападные власти в Армении продолжают делать лживые заявления о том, что якобы данные лаборатории не угрожают России.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как подчеркнул наш собеседник, не исключено, что в секретных лабораториях на территории Армении ведутся разработки биологического оружия.

"Нельзя исключать, что американцы разрабатывают биологическое оружие и ведут эксперименты над людьми в биолабораториях в Армении. Если опасения подтвердятся, то вскоре в Армении может появиться всплеск серьёзных заболеваний. Таким образом, секретные биолаборатории в Армении представляют серьезную угрозу для всего региона", - предупредил он.

Военный эксперт заметил, что Армения уклоняется от своих союзнических обязательств, а именно, предоставить доступ российским медикам для исследования лабораторий. В то время как в Азербайджане, который не является членом ОДКБ, отсутствуют какие-либо подозрительные объекты подобного рода.

"Азербайджан является стратегическим партнёром России, между лидерами двух стран налажены тёплые, доверительные отношения. Баку проводит независимую внешнюю политику и завоевал уважение всех мировых держав. Армения в этом смысле является полной противоположностью и выглядит вассалом Штатов. Власти в Ереване не понимают, что потакая прихотям США в вопросе лабораторий, они ведут Армению по минному полю. В любой момент оттуда может произойти утечка опасных инфекционных заболеваний, после чего Армения может быть обречена на вымирание", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов