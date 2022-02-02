Карабахская война окончена, но до мира в регионе в целом придется еще многое сделать. Тем более, что нет четких армяно-азербайджанских границ, нет договора о мире. После глобальных событий, случившихся в январе, и прежде всего в американо-российской сфере, следует предположить, что наступивший год может принести много изменений и не всегда позитивных.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Однако, считает он, для Азербайджана на этом фоне открываются новые шансы, так называемое "окно" возможностей, так как Южный Кавказ тоже входит в период переформирования, изменения конфигураций. К тому же, и сам Баку готов к новому времени, в том числе имея на руках карты границ, которые вполне может реализовать, если Ереван собирается затягивать этот вопрос.

"Плохо, что в Ереване так и не поняли, что Президент Азербайджана слов на ветер не бросает и много раз одно и то же не повторяет. Поэтому Баку настроен на реализацию задуманного. Этот "остров" события вполне могут обтечь, в том числе влияя и на него. В России это тоже должны понимать. Внутриполитические проблемы внутри Армении уже не так важны, хотя армянское общество, как известно, настроено на военный реванш", - сказал Трофимчук.

По словам российского эксперта, надо также иметь в виду, что Запад вполне может создать в регионе Карабаха большую проблему для России, имея намерение дестабилизировать, поджечь весь периметр вокруг нее.

Говоря о влиянии России на Армению, эксперт отметил, что в целом Москва сохранила влияние на Армению, однако внутри Армении на РФ многие смотрят косо, особенно после того, как ОДКБ помогла Казахстану, но не помогла Армении.

"Они не принимают в расчет, что ОДКБ, как и сама Россия, имели дело с совсем разными ситуациями. "Не помогла" - и все. Такой настрой в Ереване будет так или иначе усиленно протачивать канал на Запад, и здесь уже ничего не поделать. Однако сам Запад пока что не видит нужных ему шагов от Пашиняна, поэтому хочет за ним еще понаблюдать. Но особенно на Западе насторожились, когда "полководец" Пашинян "отправил" войска ОДКБ на территорию Казахстана. Как бы его теперь не потянули в Гаагу, это на Западе не залежится. Возможно, Пашинян не стал соответствовать требованиям Запада, поэтому они будут искать новую армянскую фигуру", - считает Трофимчук.

Что касается возможностей урегулирования между Арменией и Турцией, то здесь, по мнению нашего собеседника, многое зависит от самой Турции. Турция действует на этом пути крайне осторожно, и это единственный возможный вариант. Если же Ереван решит поводить, как говорится, Анкару за нос, то турецкий ответ будет жестким. В этом случае реализуется тот вариант, о котором я сказал выше. Но пока что Анкара тестирует Пашиняна, насколько он готов выполнить требования - но не турецкие, а те, что заложены в трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, в частности касающиеся разблокирования транспортной инфраструктуры. Это как бы такое предусловие для нормального диалога Турции и Армении.

"И это нормальное предусловие, безо всякого шантажа, так как и Москва стоит за те же самые пункты. Без этого армянской стороне не стоит ждать ничего. То есть ничего хорошего. И процесс несистемной "делимитации", раз системная никак не получается, будет продолжен. Если же говорить о надеждах армянской стороны на вступление в процессы, сложившиеся после 44-дневной войны, внерегиональных, то есть западных сил, то это, естественно, усложнит ситуацию. Тем более, что и Москва против такого вмешательства, хотя не отвергает МГ ОБСЕ как таковую, в отличие от Баку", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева