Весь мир увидел варварство армян в Карабахе, кроме ЮНЕСКО

16 февраля начался визит более 30 всемирно известных международных путешественников из 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. Визит, который продолжался до 18 февраля, организован клубом путешественников "NomadMania", который на основе соответствующих параметров устанавливает международные стандарты для путешественников.

Визит путешественников, представляющих США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Данию, Австрию, Италию, Испанию, Португалию, Польшу, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Словакию, Украину, Турцию, Таиланд, Кувейт, Алжир и Австралию, начался с культурной столицы Азербайджана - города Шуша.

После знакомства с Шушой они побывали в Агдаме. Далее состоялась поездка в Восточный Зангезур, где международные путешественники стали свидетелями совершенного там урбицида. Также они на месте ознакомились с работами, связанными с открытием Зангезурского коридора.

18 февраля известные путешественники провели пресс-конференцию по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

Отвечая на вопросы Trend, путешественник из Алжира Мухаммед Васим Аллахи отметил, что, наряду с необычайно прекрасными пейзажами в Карабахе, они стали свидетелями и разрушений.

"Мы также увидели проводимые правительством Азербайджана восстановительные работы на этих территориях. Надеюсь на скорейшее возвращение людей в родные места в Карабахе после завершения этой работы", - сказал Аллахи.

Итальянский путешественник Никола Коротелла, отвечая на вопросы Trend, отметил большой масштаб разрушений на освобожденных территориях, и подчеркнул, что радует проведение такими интенсивными темпами восстановительных работ.

"Мы стали свидетелями разрушений на этих территориях, но, наряду с этим, мы также видели, как идет их восстановление. Приятно представить, как будет прекрасен регион после завершения восстановительных работ. Моя страна - это страна, которая поддерживает мир. Уверен, что развитие мирного процесса привлечет сюда также и итальянских туристов, и это еще больше укрепит связи между двумя странами", - отметил он.

Визит международных путешественников и их заявления о разрушениях, совершенных армянами на азербайджанских землях, это открытый месседж для ЮНЕСКО, которая уже много лет не реагирует на справедливые обращения Азербайджана. В течение многих лет Азербайджан обращался к ЮНЕСКО с просьбой направить соответствующие миссии в связи с осуществляемым армянами целенаправленным уничтожением национально-культурного наследия азербайджанского народа как в Армении, так и на находившихся тогда под армянской оккупацией территориях, и положить конец этим преступлениям. Однако организация проигнорировала все эти обращения и не предприняла никаких действий.

Сегодня международные путешественники, посетившие Карабах, озвучивают то, что должно было увидеть и озвучить ЮНЕСКО.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, армяне на протяжении многих лет целенаправленно уничтожали национально-культурное наследие Азербайджана как на территории Армении, так и на находившихся под оккупацией азербайджанских землях.

"Армяне, фальсифицируя историю, разрушили исторические и культурные памятники Азербайджана. За время оккупации армяне полностью разрушили 65 из 67 мечетей. Они пытались арменизировать албанские религиозные памятники.

Азербайджан неоднократно обращался в связи с этим в ЮНЕСКО, но эти обращения всегда игнорировались, организация пыталась снять с себя ответственность, говоря, что это якобы политический вопрос. Однако сейчас ЮНЕСКО оперативно отреагировала на претензии Армении, и было отмечено, что ведется подготовка в связи с направлением технической миссии.

ЮНЕСКО должна обращать внимание не на ложные утверждения Армении, а на заявления международных экспертов, дипломатов, международных путешественников, которые побывали на разрушенных армянами территориях. Истина в их словах и наблюдениях", - сказал депутат.

Политолог Шабнам Гасанова сказала Trend, что Армения, удерживавшая азербайджанские земли под оккупацией около 30 лет, занималась уничтожением национально-духовных памятников азербайджанского народа с целью навсегда стереть его след на этих землях.

"Почему ЮНЕСКО не следует своей миссии, и вместо этого, подобно департаменту МИД Франции, служит интересам армян?" - сказала она.

ЮНЕСКО должна обратить внимание на заявления дипломатов, экспертов, журналистов, международных путешественников, посетивших освобожденные территории Азербайджана, добавила политолог.

Политический отдел АМИ Trend