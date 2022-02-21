Азербайджан объявил в розыск Кочаряна и Саргсяна

Экс-президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.

Он отметил, что с февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, собирали и проводили собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях города.