https://news.day.az/politics/1437655.html Азербайджан объявил в розыск Кочаряна и Саргсяна
Азербайджан объявил в розыск Кочаряна и Саргсяна
Экс-президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск.
Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.
Он отметил, что с февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, собирали и проводили собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях города.
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