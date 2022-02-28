Горе не имеет национальности: кое-что о "двойных стандартах"

Автор: Акпер Гасанов

Боевые действия между Россией и Украиной вызвали ожидаемый всплеск возмущения в мире. Масштаб осуждения этой войны превышает все прогнозировавшиеся масштабы. Акции протеста с требованием "Нет войне!" проходят по всему миру- в Баку, Афинах, Риме, Тбилиси, в различных городах США и Канады.

В Баку, к посольству Украины в нашей стране, несут гуманитарную помощь. Та же картина наблюдается в иных странах и городах мира. На банковские счета, в поддержку украинской армии, поступают средства со всего мира. Лидеры общественного мнения из разных стран мира выступают в соцсетях, призывают людей давить на правительства своих стран, дабы коллективными усилиями остановить весь этот ад и ужас, что творится в Украине.

Про политиков и говорить не стоит. Россия столкнулась с валом санкций, россиянам фактически закрыли возможность передвигаться по миру воздушным путем. Пока еще они могут летать внутри России, но скоро и это станет роскошью.

Список того, что сделал мир в поддержку Украины, осуждая Россию, можно продолжать очень долго. Но возникает резонный вопрос- почему ничего этого не делалось в отношении Армении, которая более четверти века держала под оккупацией пятую часть территории Азербайджана?! Почему не было именных санкций США, Канады, Англии, ЕС против Левона Тер-Петросяна, а потом Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сейрана Оганяна?

Почему никто не замораживал все эти годы активы армянских правителей и олигархов? Почему никто не накладывал санкции на немногочисленные сектора экономики страны-оккупанта? Почему никто не накладывал санкций на скудные, но имеющиеся золотовалютные резервы РА?! Почему авиакомпании мира не запрещали полеты в эту страну и из нее?

Почему не было вообще никаких санкций?! За почти 30 лет! Наоборот, были визиты различных американских и европейских дипломатов, журналистов и прочих нерукопожатных дам и господ на тогда еще оккупированные территории Азербайджана, в гости к карабахским сепаратистам. О них писали в зарубежных СМИ, им оказывали финансовую помощь.

Причем, США делали это ежегодно и официально. А во Франции это делалось через армянскую диаспору, различные фонды. Что, конечно же, не меняет сути дела. Именовать которое можно и нужно просто- поддержка карабахского сепаратизма. Так же именуется и процесс подписания договоров между французскими городами и теми городами, что были под армянской оккупацией.

В Европарламенте была даже целая группа сотрудничества с никем не признанной "НКР". В общем, политическая поддержка карабахских сепаратистов, со стороны различных международных организаций и отдельно взятых политиков на Западе, все же была. При том, что так называемых "ЛНР" и "ДНР" там не признавали, осуждали. Это и есть пресловутые "двойные стандарты".

Приверженность которым показали очень многие страны, которые молчали на протяжении мучительно долгого времени, что продолжалась оккупация азербайджанских земель. Не было никаких акций протеста с осуждением захватнической политики РА за все эти годы. Молчали США, страны Европы, интеллигенция, СМИ этих стран.

Молчали они и когда Армения, в ходе 44-дневной войны, перейдя все мыслимые границы, начала воевать с мирным азербайджанским населением. Когда с территории РА били ракетами по азербайджанским городам - Гяндже, Тертеру, Барде, когда пытались разрушить плотину Мингечаурской ГЭС. Когда умирали азербайджанские дети, лили слезы азербайджанские матери и отцы. Разве их горе меньше, чем горе отцов и матерей Украины? Конечно же, нет. Горе одинаковое для всех. Вне зависимости от национальности, страны, проживания, материального достатка. Только понимать чужую боль начинаешь, когда беда постучится в твои двери. Этого те, кто молчал все эти годы, видя армянскую агрессию, следы армянского вандализма не понимают.